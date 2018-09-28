Чепига и Скрипаль могли быть ранее знакомы – СМИ

Руслан Боширов мог лично знать Сергея Скрипаля / Metropolitan Police

Один из подозреваемых в отравлении Скрипалей Руслан Боширов, который оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой, мог ранее быть знаком со своей жертвой.

"Фактически карьерный путь и опыт полковника Чепиги настолько точно отражает путь полковника Скрипаля, что возникает новый вариант объяснения: Чепига мог лично знать человека, которого его отправили убить", - пишет The Times.

Отмечается, что Чепига участвовал в Чеченской войне, а именно от Скрипаля британская разведка получила целый список агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или Чечне.

По мнению авторов материала, месть и личная расправа могли сыграть определенную роль в покушении на Скрипаля.

Напомним, изданию "Коммерсантъ" удалось найти знакомых в родном селе полковника ГРУ Анатолия Чепиги, который под именем Руслана Боширова, по данным СМИ, причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как ранее сообщалось, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России.