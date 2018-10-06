Bellingcat назовут настоящее имя второго отравителя Скрипалей

6 октября 2018, 03:01

Один из депутатов парламента выразил надежду, что информация окажется действительно стоящей.

Александр Петров в лондонском аэропорту
"Александр Петров" - второй подозреваемый в отравлении Скрипалей / Metropolitan Police

Журналисты-расследователи из Bellingcat анонсировали оглашение настоящего имени "Александра Петрова", второго подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, на заседании британского парламента.

Согласно анонсу, датой заседания названо 9 октября. Оно состоится в одном из комитетов Палаты общин при участии члена комитета по иностранным делам, депутата Роберта Сили.

Комментируя анонс расследователей британскому изданию The Mirror, Сили отметил, что информация из анонса является достоверной и основной целью встречи станет предоставление "контекста" в отношении действий российских спецслужб.

"Я не собираюсь рассказывать никакие подробности, я боюсь сейчас, но, надеюсь, это действительно будет стоить того, чтобы пойти туда", - отметил Сели.

Читайте такжеСкрипаль консультировал контрразведчиков СБУ – журналистСергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

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Британия ГРУ РФ Bellingcat отравление Скрипалей
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