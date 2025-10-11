Укр
Читать на украинском
Режим узнал себя: в РФ запретили показ легендарного кино

Алена Кюпели
11 октября 2025, 12:25
153
Речь идет о киноленте "Простая случайность" Джафара Панахи, которую выдвинули на Оскар от Франции в категории "лучший международный фильм".
Фильм
Фильм "Простая случайность" - что известно / Коллаж Главред, фото скриншот

Известный украинский кинопродюсер Александр Роднянский написал о легендарном кино и о том, почему его запретили в террористической России.

Об этом продюсер написал на своей странице в Instagram.

По словам Роднянского, речь идет о киноленте "Простая случайность" Джафара Панахи, которую выдвинули на Оскар от Франции в категории "лучший международный фильм". Фильм этот также получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.

видео дня

Сюжет фильма "Простая случайность"

Сюжет фильма "Простая случайность" строится вокруг похищения автомехаником семьи, обратившейся к нему за помощью после дорожной аварии. Дело в том, что автомеханик узнает в почтенном отце семейства, обратившегося к нему за услугой, человека, который пытал его в иранской тюрьме.

Панахи снял картину в своей родной стране нелегально — без разрешения властей Ирана на съемки. И представил его в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы совсем недавно - в 2023 году.⠀

"Помню, как все, включая и меня, выдохнули после показа фильма на фестивале - наконец появился победитель. Этот фильм сразу причислили к instant classic - вечной классике. И понятно почему - выверенная драматургия, безупречное актерское исполнение, острая релевантность времени, напряженный ритм триллера с неослабевающим саспенсом и элементами юмора, даже абсурда", - комментирует киноленту Роднянский.

По словам продюсера, в центре фильма - чуть ли не главный этический вопрос всех сегодняшних онлайн-дискуссий. Вопрос о правомочности борьбы со злом его же методами. Страшный и, кажется, неразрешимый вопрос.

Кто такой режиссер Панахи

Панахи - единственный из ныне живущих режиссеров, который собрал полный комплект высших фестивальных наград — Локарно, Венеция, Берлин, Канны.

По мнению продюсера, здорово, что Франция, благодаря копродукции, смогла отправить на Оскар именно этот фильм. Иначе бы он не получил свой шанс - Иран бы никогда не позволил этому случиться.

"В прошлом году Германия тоже отправила на Оскар запрещенный в Иране фильм - "Семена священного инжира" Мохаммада Расулофа. И он попал в финальную пятерку номинантов. "Уверен, Американская академия поддержит фильм Панахи. И очень желаю ему победы", - говорит он.

Почему "Простую случайность" запретили в РФ

"Что же касается запрета на показ в России, то он, как всегда, саморазоблачителен. Режим узнал себя. И испугался. В этом и состоит магия настоящего кино", - добавляет он.

