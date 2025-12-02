Как гадать на Рождество 2025: главные обряды, чтобы узнать свою судьбу

Вы узнаете:
- Когда на Рождество гадают
- Как гадать на суженого
Еще с давних времен наши предки устраивали групповые гадания, которые проходили в веселой атмосфере. В частности, накануне Рождества девушки устраивали гадания на любовь и суженого.
Главред решил разобраться, когда можно гадать на Рождество.
Когда святки 2025
В ночь с 24 на 25 декабря начинаются так называемые святки, то есть период праздников. Именно в эту ночь особенно популярным было гадание на Рождество. Гадания были одним из главных девичьих развлечений на святки, потому что многие девушки, ожидая брака, хотели заглянуть в будущее.
Гадания на Рождество на суженого
Гадание с ботинком
Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Когда-то девушки по очереди бросали свой сапог через ворота и по направлению "носка" определяли, в каком направлении живет суженый.
Гадание на спичках
Нужно загадать пару, чью судьбу хотите узнать. Затем вставьте по две стороны спичечного коробка по спичке и подожгите. Если спички догорят одновременно, то загаданные парень и девушка будут вместе.
Оклик прохожих
Это очень популярное гадание, известное с давних времен. С наступлением темноты незамужняя девушка должна выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Так же будут звать ее суженого.
Гадание с расческой
Это популярное гадание на сновидения с суженым. Нужно положить под подушку расческу и сказать "Суженый мой, во сне ко мне приди и волосы причеши". Приснившийся мужчина будет вашим возлюбленным.
Гадание на Рождество на бумаге
Нужно написать мужские имена на бумажках. Все их надо положить под подушку на ночь, а утром - вытащите одну бумажку. Этот и будет считаться именем вашего суженого.
Гадания на Рождество на деньги
Наши предки также любили гадать на деньги. Для этого они брали банкноты разного номинала, сворачивали их в трубочку и клали в мешок. В ночь на Рождество нужно было вытащить из мешочка одну банкноту вслепую. Чем выше номинал банкноты, тем удачнее будет год.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
