"Меня атаковали": Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире"

Меган Маркл прочитала ликцию про буллинг и пожаловалась на травлю ее самой.

Меган Маркл сообщила, что страдала от буллинга

Голливудская актриса и жена британского принца Гарри Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире" на третий день своего визита в Австралию вместе с принцем Гарри.

Как пишет Page Six, Сассексы посетили Batyr, австралийскую организацию по охране психического здоровья молодежи, в Технологическом университете Суинберна в Хоторне, Мельбурн, и поговорили со студентами о непрекращающейся травле в интернете.

"Каждый день на протяжении 10 лет меня травили и атаковали", — сказала 44-летняя звезда сериала "Suits" на мероприятии.

Маркл добавила: "Я была самым затравленным человеком во всем мире".

Бывшая королевская особа отметила, что борьба с травлей в социальных сетях — это проблема, которая "очень актуальна для нее".

Она также прочитала студентам лекцию о "жестокости" в социальных сетях и сказала им, что им нужно быть "сильнее", чтобы справляться с кибербуллингом.

"Эта индустрия, эта многомиллиардная индустрия, которая полностью основана на жестокости ради кликов — это не изменится", — заявила Маркл.

Гарри, со своей стороны, сказал, что, хотя социальные сети "привели к огромному одиночеству многих людей", терапия может это изменить.

"Я ждал, пока не оказался буквально в позе эмбриона, намного старше, лежа на кухонном полу, пока не подумал: "Окей, может быть, эта терапия — может быть, мне стоит попробовать", — поделился 41-летний Гарри.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

