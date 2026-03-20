Что будет с выплатами и убежищем: дипломаты решают судьбу украинцев в Европе

Евросоюз рассматривает возможность очередного продления защиты для украинских беженцев.
Европейские дипломаты и другие официальные лица обсудят этот вопрос на техническом заседании на следующей неделе, пишет Euractive.
.
Механизм временной защиты украинцев был введен в 2022 году, он позволил украинцам, бежавшим от войны, легально оставаться на территории стран ЕС. Изначально он задумывался как временная мера.
В прошлом году ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года, но Еврокомиссия рекомендовала постепенно сворачивать программу и переводить украинцев на более стабильный правовый статус.
Однако, как выяснило издание, прогресс в этом вопросе медленный и неравномерный.
В издании отмечают, что некоторые страны приступили к разработке механизмов выхода из режима временной защиты, другие отстают в этом вопросе.
Напомним, в Чехии обсуждают возможный пересмотр закона lex Ukraine, регулирующего пребывание украинских беженцев. Председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют обновления.
Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.
В партии канцлера Германии предлагают ужесточить миграционную политику, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто годен к службе, предлагают отправлять на родину. Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии.
Об источнике: Euractive
Euractiv — это онлайн-СМИ, специализирующееся на политике ЕС.
Основано в 1999 году, штаб-квартира находится в Брюсселе.
Освещает решения и политику Евросоюза, работу институтов ЕС, экономику, энергетику, технологии и международные отношения.
Работает как узкоспециализированное политическое медиа. Имеет сеть журналистов в разных странах Европы (около 50 редакторов).
