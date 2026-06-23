Отошел в сторону: в РФ рассказали, как Галкин сильно приревновал Пугачеву

Кратко:
- К кому приревновал Галкин
- Что Зверев рассказал о браке с Киркоровым
В террористической России все никак не хотят оставить в покое звездную и крепкую пару артистов - Максима Галкина и его супругу Аллу Пугачеву, которые в отличие от других звезд не поддержали военное вторжение Путина в Украину.
Как пишут российские пропагандисты, российский стилист Сергей Зверев теперь заявляет, что Максим Галкин в свое время сильно ревновал Аллу Пугачеву к нему лично.
"Алла рассталась с Филиппом, появился Макс. Ему не нравилось наше близкое общение с Аллой. Мы с ней должны были пойти на одно мероприятие, он прям истерил. Я тогда все понял и отошел в сторону", - сокрушается стилист.
Кроме того, он заявил, что брак Пугачевой и Киркорова не был фиктивным, как в одном из интервью сказала Пугачева.
"Я приезжал в их старую квартиру в Филипповском переулке. Это была семья. Я вообще не заметил ничего такого. Не сказать, что это была среднестатистическая семья. Но это была звездная семья. Филипп всегда был рядом с Аллой, если не был на гастролях. Мне даже в голову не пришло, что это все фикция", - рассуждает Зверев.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, поздравила своего супруга, популярного юмориста Максима Галкина с его юбилеем.
Ранее также в террористической России сообщили о смерти народного артиста РСФСР, актера театра и кино, поэта и музыканта, оголтелого путинист Михаила Ножкина. Он скончался на 90-м году жизни.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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