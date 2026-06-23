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Поддерживал Путина: скончался популярный российский и советской актер

Алена Кюпели
23 июня 2026, 10:22
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В России сообщили о смерти популярного советского актера Михаила Ножкина.
Умер Михаил Ножкин
Умер Михаил Ножкин / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Что случилось с актером
  • Чем он прославился

В террористической России сообщили о смерти народного артиста РСФСР, актера театра и кино, поэта и музыканта, оголтелого путинист Михаила Ножкина. Он скончался на 90-м году жизни.

Об этом сообщила Гильдия актеров Союза кинематографистов России. Артист умер 22 июня 2026 года.

видео дня

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады в 1961 году.

Ножкин снимался во многих фильмах
Ножкин снимался во многих фильмах / Кадр из фильма

В кино начал сниматься с 1967 году, дебютировав в музыкальном фильме "На два часа раньше". Среди его известных работ – фильмы и сериалы "Ошибка резидента" и "Судьба резидента", "У озера", "Хождение по мукам", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение".

Ножкин также был автором текстов песен к кинофильмам "Золотые рога", "Финист – Ясный сокол" и др. Он написал гимн "Бессмертного полка", его авторские песни "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Я люблю тебя, Россия" стали народными.

Михаил Ножкин о войне

Ножкин придерживался четкой пророссийской позиции, был членом "бессмертного полка" и ярым путинистом. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, он подписал письмо, в котором выражалась поддержка решению российского диктатора Путина начать войну.

В феврале 2026 года Ножкин рассказывал российским СМИ, что постоянно следит за ходом проведения так называемой "СВО" России в Украине.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская певица Вика Цыганова и ее супруг, продюсер и поэт Вадим Цыганов, которые поддержали нападение РФ на Украину, выступили с неожиданно резкими заявлениями в адрес российских военных и властей после недавних атак на временно оккупированный Крым.

Ранее также стало известно, что уроженка Ужгорода, певица Елизавета Иванцив, известная под сценическим псевдонимом Елка, которая с 24 февраля 2022 года молчит о войне, по-прежнему владеет недвижимостью на территории Украины.

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О персоне: Михаил Ножкин

Михаил Ножкин - советский и российский актёртеатра и кино, поэт, поэт-песенник, музыкант. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Член Союза кинематографистов СССР, член Союза писателей России.

Песни на стихи Ножкина звучат в кинофильмах "Золотые рога" и "Финист — Ясный сокол". Особую известность получили песни на его слова "Последний бой" и "Последняя электричка".

Оголтело поддерживал террориста Путина и военное вторжение России в Украину.

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