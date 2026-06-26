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Как охладить дом без кондиционера: хитрость итальянок легко повторить

Константин Пономарев
26 июня 2026, 17:08
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В разгар жары жители Италии используют простые способы охлаждения квартиры без кондиционера. Эти хитрости легко повторить у себя дома.
Италия оказалась среди стран, где температура достигла опасных значений
Италия оказалась среди стран, где температура достигла опасных значений / Коллаж Главред, фото: instagram.com/italyprime

Вы узнаете:

  • Почему итальянки не спешат включать кондиционер
  • Какой простой прием способен сделать квартиру прохладнее
  • Какие бесплатные хитрости используют в Италии, чтобы спастись от экстремальной жары

Европу накрыла волна экстремальной жары, и Италия оказалась среди стран, где температура достигла опасных значений. В ряде городов объявили красный уровень опасности, а власти даже ввели ограничения на работу в наиболее уязвимых сферах.

Пока одни спасаются кондиционерами, многие итальянки предпочитают проверенные временем способы, которые помогают сделать квартиру прохладнее без лишних затрат. Об этом пишет Blikk.

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Главный принцип основан на том, чтобы не впускать жару в дом. До тех пор, пока температура не превышает примерно 35 градусов, местные жительницы стараются обходиться без кондиционеров, используя естественные методы охлаждения.

Почему днем в Италии не открывают окна

В южных регионах страны в самые жаркие часы окна плотно закрывают, а ставни или плотные шторы опускают. Это позволяет защитить комнаты и стены от прямых солнечных лучей, благодаря чему помещения нагреваются значительно медленнее.

Днем окна практически не открывают, поскольку горячий воздух с улицы быстро проникает внутрь и только усиливает духоту.

Когда квартиру начинают проветривать

Как только солнце садится и температура воздуха снижается, итальянки открывают все окна одновременно. Сквозное проветривание создает естественную циркуляцию воздуха, которая помогает быстро охладить помещения.

В южных регионах Италии в самые жаркие часы окна плотно закрывают
В южных регионах Италии в самые жаркие часы окна плотно закрывают / Фото: instagram.com/italyprime

Утром окна также держат открытыми, пока на улице сохраняется прохлада. После этого их снова закрывают до вечера, чтобы не впускать дневной зной.

Какие хитрости помогают сделать квартиру прохладнее

Помимо затенения и правильного проветривания, жители Италии используют и другие простые способы борьбы с жарой:

  • чаще моют пол, чтобы создать ощущение свежести;
  • развешивают влажные полотенца возле открытых окон для небольшого охлаждения поступающего воздуха;
  • ставят перед вентилятором емкость со льдом или замороженные бутылки с водой.

Хотя такие методы не способны полностью заменить кондиционер в экстремальную жару, они помогают снизить температуру в квартире и сделать пребывание дома более комфортным без дополнительных расходов на электроэнергию.

Ранее Главред писал о том, что простой фокус заметно охладит дом в жару. С наступлением летнего зноя многие ищут способы снизить температуру в доме без лишних расходов на электроэнергию.

Также сообщалось о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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