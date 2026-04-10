Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляп

Кристина Трохимчук
10 апреля 2026, 16:45
Девушка попала в кадр с Энн Хэтауэй.
Дьявол носит Прада 2 - киноляп
Дьявол носит Прада 2 - киноляп / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Как проходили съемки "Дьявол носит Прада 2"
  • Почему в фильме оказалась случайная фанатка

Уже в апреле на киноэкранах появится долгожданный сиквел культового фильма "Дьявол носит Прада" с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях. В сети обратили внимание на забавный киноляп в трейлере картины, сообщают E! News.

Трейлер "Дьявол носит Прада 2" — киноляп

Как оказалось, в один кадр с голливудскими звездами попала случайная фанатка. Во время того, как Энн Хэтэуэй переходила дорогу в шикарном сером костюме и больших солнцезащитных очках, девушка высунулась из окна своего автомобиля и начала снимать актрису. Знаменитость профессионально отыграла эпизод до конца, даже не обратив внимания на фанатку.

видео дня
Фанатка попала в финальный трейлер "Дьявол носит Прада 2"
Фанатка попала в финальный трейлер "Дьявол носит Прада 2" / скрин из видео

Как отреагировали на киноляп в сети

Как оказалось, именно этот фрагмент попал в трейлер "Дьявол носит Прада 2" и вызвал бурную реакцию в сети. Комментаторы подметили, что сами были бы в восторге увидеть героиню фильма в реальной жизни. Однако нашлись и люди с другим мнением — такие киноляпы разрушают ощущение реальности для зрителя.

"Эта девушка, высунувшая телефон из окна в трейлере, просто сводит меня с ума"

"Потому что это Энди Сакс. Миллион девушек убили бы за эту работу!"

Дьявол носит Прада 2 - актеры
Дьявол носит Прада 2 - актеры / фото: imdb.com

Реакция актеров фильма "Дьявол носит Прада 2"

Звездный состав картины давно смирился с тем, что во время съемок на улицах Нью-Йорка к ним приковано особенное внимание. Поклонники и папарацци буквально штурмовали локации фильма. Поэтому подобный инцидент был просто неизбежен.

"Мы чувствуем себя немного как в зоопарке. Но это нормально. Люди в восторге", — сообщила Эмили Блант.

"Дьявол носит Прада 2" - смотреть трейлер:

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, что Дженна Ортега, ставшая мировой звездой после роли Уэнсдей Аддамс, сделала неожиданное признание о начале своего пути в актерской карьере. Знаменитость рассказала, что всерьез подумывала навсегда покинуть индустрию кино.

Также В США поставили точку в резонансном деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Суд вынес обвинительный приговор Джасвин Сангхе, известной в определенных кругах как "королева кетамина". Суду удалось доказать ее причастность к смерти актера.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

17:58Фронт
Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

16:39Война
Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

16:31Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Последние новости

17:58

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

17:29

Погода на Житомирщине готовит неприятный сюрприз на Пасхальные выходные: чего ожидать

17:28

Девушка бросила парня и сбежала с их "джекпотом", но был ньюанс

17:01

На Ровенщине ожидается непогода: чем удивит погода на Пасху и когда придет тепло

16:47

"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
16:45

В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляпВидео

16:39

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожарВидео

16:35

Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отелеВидео

16:31

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Реклама
16:19

Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

16:17

Ковер станет как новый за 10 минут: эффективный лайфхак без выбивания и пылесоса

16:11

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

16:03

Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит

15:52

Холода будут отступать: когда в Украину придет потепление

15:47

Пропагандистка Симоньян совершила попытку суицида: "Вытащила из окна"

15:41

Реально ли вторжение из Приднестровья и "буферная зона" в Винницкой области: что известно

15:32

YouTybe начал крутить "бесконечную" рекламу: как этого избежать

15:17

Цена достигает 1000 долларов: в Украине растёт самый дорогой гриб ЕвропыВидео

15:12

Вышел трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном СтейтемомВидео

15:08

Лорак заступилась за украинский паспорт и нарвалась на жесткий хейтВидео

Реклама
14:54

В 35 лет от страшного заболевания умер звезда саги "Игра Престолов"

14:52

Путин придумает новый "блицкриг": Зеленский насторожил сценарием по Донбассу

14:41

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

14:27

Гороскоп Таро на завтра 11 апреля: Овнам - начало нового, Львам - риск

14:05

Заморозки и дожди: какая погода будет в Харькове на выходных

14:02

"Ком в горле": звезду Ворониных жестко унизили в России

13:45

Неожиданный скачок цен в Украине: один продукт уже дорожает на глазах

13:32

Умоляет не трогать после смерти: больной раком король Чарльз обратился к Уильяму

13:28

Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницуВидео

13:14

"Публичная личность": Тополя рассказала о виновном в сливе ее интимного видеоВидео

13:02

Помидоры будут крупными и сочными: секрет подкормки, который спасет урожайВидео

12:53

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

12:52

Телеведущий Остапчук с женой покидает Украину

12:51

Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

12:50

На Оболони объединились, чтобы поддержать раненых защитников новости компании

12:23

Новые правила для украинцев в Польше: что нужно сделать, чтобы не потерять статус

12:16

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Коломойского о гражданстве: окончательная точка ещё не поставлена

12:13

"Больничный" для кота: три дня отдыха по необычной причине

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

12:00

США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

Реклама
11:53

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

11:52

Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

11:31

Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

11:13

Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизацииВидео

11:00

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

10:59

Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

10:56

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

10:54

Выехала с мужем и показалась с животиком: известная актриса сообщила о пополненииВидео

10:18

Будет новый обмен пленными — Буданов назвал дату

10:11

Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам до осени: Зеленский сделал громкие заявления

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять