В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляп

Девушка попала в кадр с Энн Хэтауэй.

Дьявол носит Прада 2 - киноляп / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Уже в апреле на киноэкранах появится долгожданный сиквел культового фильма "Дьявол носит Прада" с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях. В сети обратили внимание на забавный киноляп в трейлере картины, сообщают E! News.

Трейлер "Дьявол носит Прада 2" — киноляп

Как оказалось, в один кадр с голливудскими звездами попала случайная фанатка. Во время того, как Энн Хэтэуэй переходила дорогу в шикарном сером костюме и больших солнцезащитных очках, девушка высунулась из окна своего автомобиля и начала снимать актрису. Знаменитость профессионально отыграла эпизод до конца, даже не обратив внимания на фанатку.

Фанатка попала в финальный трейлер "Дьявол носит Прада 2" / скрин из видео

Как отреагировали на киноляп в сети

Как оказалось, именно этот фрагмент попал в трейлер "Дьявол носит Прада 2" и вызвал бурную реакцию в сети. Комментаторы подметили, что сами были бы в восторге увидеть героиню фильма в реальной жизни. Однако нашлись и люди с другим мнением — такие киноляпы разрушают ощущение реальности для зрителя.

"Эта девушка, высунувшая телефон из окна в трейлере, просто сводит меня с ума"

"Потому что это Энди Сакс. Миллион девушек убили бы за эту работу!"

Дьявол носит Прада 2 - актеры / фото: imdb.com

Реакция актеров фильма "Дьявол носит Прада 2"

Звездный состав картины давно смирился с тем, что во время съемок на улицах Нью-Йорка к ним приковано особенное внимание. Поклонники и папарацци буквально штурмовали локации фильма. Поэтому подобный инцидент был просто неизбежен.

"Мы чувствуем себя немного как в зоопарке. Но это нормально. Люди в восторге", — сообщила Эмили Блант.

"Дьявол носит Прада 2" - смотреть трейлер:

Про персону: Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

