Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

Она использует этот способ не только во время тренировок, но и в повседневной жизни.

https://glavred.info/life/spina-perestala-bolet-ispanka-uzhe-10-let-peredvigaetsya-na-chetverenkah-10700924.html Ссылка скопирована

Испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему девушка решила изменить свою жизнь

Как это на нее повлияло

Жительница Испании более десяти лет практикует необычный способ передвижения — ходьбу на четвереньках. По её словам, такой метод оказался куда полезнее и комфортнее, чем привычная ходьба на двух ногах.

Девушка отмечает, что при передвижении на четырёх конечностях нагрузка на тело распределяется равномерно, благодаря чему она меньше устаёт. Кроме того, у неё улучшилась координация, укрепились разные группы мышц, а главное — полностью прошли хронические боли в спине.

видео дня

Уже три года испанка занимается квадробингом — практикой, при которой человек передвигается, имитируя животных. Она использует этот способ не только во время тренировок, но и в повседневной жизни, когда это удобно.

Увлечение квадробингом началось с Японии. Его популяризатором считается бегун Кеничи Ито, который в 2012 году установил мировой рекорд, пробежав 100 метров на четвереньках за 17,47 секунды. С тех пор идея необычного стиля передвижения распространилась по всему миру и обрела сообщества в соцсетях.

Сегодня всё больше людей пробуют квадробинг как способ укрепить здоровье, развить выносливость и снять нагрузку с позвоночника. Испанка уверяет: именно благодаря этому методу её жизнь изменилась к лучшему.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такие квадроберы и чем они отличаются от фурри. За последнее время во всем мире набирает популярности новая молодежная субкультура – квадробика. Ее последователи именуют себя квадроберами, и они отличаются неожиданными особенностями.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред