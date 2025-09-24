Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

Вы узнаете:
- Почему девушка решила изменить свою жизнь
- Как это на нее повлияло
Жительница Испании более десяти лет практикует необычный способ передвижения — ходьбу на четвереньках. По её словам, такой метод оказался куда полезнее и комфортнее, чем привычная ходьба на двух ногах.
Девушка отмечает, что при передвижении на четырёх конечностях нагрузка на тело распределяется равномерно, благодаря чему она меньше устаёт. Кроме того, у неё улучшилась координация, укрепились разные группы мышц, а главное — полностью прошли хронические боли в спине.
Уже три года испанка занимается квадробингом — практикой, при которой человек передвигается, имитируя животных. Она использует этот способ не только во время тренировок, но и в повседневной жизни, когда это удобно.
Увлечение квадробингом началось с Японии. Его популяризатором считается бегун Кеничи Ито, который в 2012 году установил мировой рекорд, пробежав 100 метров на четвереньках за 17,47 секунды. С тех пор идея необычного стиля передвижения распространилась по всему миру и обрела сообщества в соцсетях.
Сегодня всё больше людей пробуют квадробинг как способ укрепить здоровье, развить выносливость и снять нагрузку с позвоночника. Испанка уверяет: именно благодаря этому методу её жизнь изменилась к лучшему.
Ранее мы подробно рассказывали, кто такие квадроберы и чем они отличаются от фурри. За последнее время во всем мире набирает популярности новая молодежная субкультура – квадробика. Ее последователи именуют себя квадроберами, и они отличаются неожиданными особенностями.
