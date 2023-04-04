Подоляк удивил подробностями относительно истинной причины убийства Татарского

Советник руководителя ОП призвал делать правильные выводы о природе любых "терактов" в России.

Зачем на самом деле был убит Татарский? / ОПУ, Telegram

За ликвидацией российского топ-пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) на самом деле стоит страна-агрессор Россия. Цель такого шага – добирать "добровольцев" на войну против Украины. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"РФ нужна шок-мобилизация своего населения под эгидой "Родина в опасности!", чтобы подбирать "добровольцев", - написал Подоляк.

Кроме того, как отметил советник руководителя Офиса президента, государству-террористу необходимо оправдать агрессивную войну, чтобы сократить помощь Украине.

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"Делайте правильные выводы о природе любых "терактов" в России", - добавил Подоляк.

Убийство Владлена Татарского – что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен татарский (настоящее имя – Максим Фомин), проводивший в заведении творческий вечер на тему "есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а девушка, принесшая ее, была знакома организаторам.

По факту убийства татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошел взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожину.

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой, которую подозревают в убийстве татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

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