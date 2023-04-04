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"Ликвидация Татарского - спецоперация ФСБ": СМИ раскрыли, зачем убийство было нужно Путину

4 апреля 2023, 10:10
"Террор" в России, инициированный якобы "украинскими" спецслужбами, по мнению президента, оправдывает как саму "СВО", так и её цели и задачи.
Путин, Татарский
СМИ раскрыли, зачем убийство Татарского было нужно Путину / Фото: скриншот, Telegram

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы очень доволен операцией по ликвидации российского топ-пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). По мнению президента страны-агрессора РФ, она оправдывает как саму так называемую "специальную военную операцию", так и её цели и задачи. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

"Президент России Владимир Путин доволен как расследованием ликвидации "военкора" Владлена Татарского (Максима Фомина), так и самим фактом ликвидации. Террор на территории России, инициированный якобы "украинскими" спецслужбами, по мнению президента, оправдывает как саму СВО, так и её цели и задачи. Путину важно показать, что он начал войну не зря и борется он с террористами, которых надо уничтожить. Ликвидация военкора Татарского "украинскими спецслужбами" совместно с симпатизантами оппозиции, ФБК, Алексея Навального, пацифистов, сторонников умного голосования, либертарианской партии и всех остальных противников режима, помогает обосновать и запустить новые, ещё более жёсткие репрессии внутри страны", - говорится в сообщении.

На канале отмечают, что "ликвидация Татарского - "блестящая", по мнению Путина, спецоперация ФСБ, которая прошла точно по плану".

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Также сообщается, что "разработка спецоперации и выбор жертвы были согласованы с президентом".

"Президент поздравил руководство ФСБ и рекомендовал продолжать в том же духе", - пишет генерал СВР.

Убийство Владлена Татарского - что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошёл взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой, которую подозревают в убийстве Татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

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