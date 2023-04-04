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"Татарского убил Путин": ГУР - о ликвидации российского пропагандиста

4 апреля 2023, 19:33
Андрей Юсов заявил, что ответственность за ликвидацию оккупантов и пропагандистов лежит на Путине, так как он начал войну против Украины.
Владлен Татарский, Андрей Юсов
Путин виноват в ликвидации Татарского / Коллаж фото УНИАН, соцсети

В российском Санкт-Петербурге ликвидировали пропагандиста Владлена Татарского. За это ответственный диктатор Владимир Путин. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он акцентировал внимание на том, что именно Путин начал полномасштабное вторжение РФ в Украину, что и повлекло за собой такие последствия.

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину и начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность (лежит - Главред) на Путине и на всем его режиме, и за всех более 175 тысяч уничтоженных [россиян] (неценз.), и за других уничтоженных предателей", - отметил Юсов.

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К тому же Юсов считает, что российским пропагандистам будет безопаснее даже в Украине в тюремной камере, чем в России.

Ликвидация Владлена Татарского - что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошёл взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой, которую подозревают в убийстве Татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России ГУР пропаганда Владлен Татарский
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