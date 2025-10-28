'Исчез почти на сутки': в России заявили о ликвидации топ-пропагандиста Позднякова

В Индонезии якобы расстреляли российского Z-пропагандиста Владислава Позднякова. В качестве доказательства распространяются фото окровавленного тела. Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что он длительное время проживал за пределами России. По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от отеля Komodo Flores в Индонезии, вероятно речь идет о городе Лабуан-Баджо.
По сообщениям российских СМИ, Поздняков не выходил на связь более суток, а причиной его гибели могло стать огнестрельное ранение. В сети также распространяются фотографии, на которых видно, что он находился без сознания с пулевыми ранениями головы и шеи.
В посольстве России в Индонезии сообщили, что пока не владеют никакими сведениями о гибели российского гражданина. В то же время ресурсы основателя "Мужского государства" остаются неактивными с полудня по московскому времени.
"Многие пользователи не верят в смерть Позднякова - предполагают, что это акция для "прогрева" канала Владислава и привлечения внимания в медиапространстве", - указывают росСМИ.
Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко также выразил сомнение в подлинности снимков ликвидированного Z-блогера, которые распространяются по Сети.
"Это 100% постановка. Трупы так не выглядят. Этот черт Поздняков занимается дешевым хайпом. Когда будет не постановка, я скажу", - написал Сергей Стерненко.
Стоит отметить, что это уже не первый случай "ликвидации" российского пропагандиста - еще в 2020 году появлялась информация, что основателя скандального российского паблика "Мужское государство" Владислава Позднякова якобы убили в Стамбуле.
Новость дополняется...
