'Исчез почти на сутки': в России заявили о ликвидации топ-пропагандиста Позднякова

https://glavred.info/world/ischez-pochti-na-sutki-v-rossii-zayavili-o-likvidacii-top-propagandista-pozdnyakova-10710395.html Ссылка скопирована

В России заявили о ликвидации топ-пропагандиста Позднякова / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В Индонезии якобы расстреляли российского Z-пропагандиста Владислава Позднякова. В качестве доказательства распространяются фото окровавленного тела. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что он длительное время проживал за пределами России. По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от отеля Komodo Flores в Индонезии, вероятно речь идет о городе Лабуан-Баджо.

По сообщениям российских СМИ, Поздняков не выходил на связь более суток, а причиной его гибели могло стать огнестрельное ранение. В сети также распространяются фотографии, на которых видно, что он находился без сознания с пулевыми ранениями головы и шеи.

видео дня

В посольстве России в Индонезии сообщили, что пока не владеют никакими сведениями о гибели российского гражданина. В то же время ресурсы основателя "Мужского государства" остаются неактивными с полудня по московскому времени.

"Многие пользователи не верят в смерть Позднякова - предполагают, что это акция для "прогрева" канала Владислава и привлечения внимания в медиапространстве", - указывают росСМИ.

Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко также выразил сомнение в подлинности снимков ликвидированного Z-блогера, которые распространяются по Сети.

"Это 100% постановка. Трупы так не выглядят. Этот черт Поздняков занимается дешевым хайпом. Когда будет не постановка, я скажу", - написал Сергей Стерненко.

Стоит отметить, что это уже не первый случай "ликвидации" российского пропагандиста - еще в 2020 году появлялась информация, что основателя скандального российского паблика "Мужское государство" Владислава Позднякова якобы убили в Стамбуле.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред