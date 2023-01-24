Решение уже есть: Украина получит танки Abrams и Leopard - СМИ

Ожидается, что Германия уже завтра даст Польше разрешение на отправку Leopard в Украину.

Танк Леопард, ВСУ / 93-я ОМБр Холодный Яр, Википедия

Германия официально готова дать разрешение Польше на реэкспорт танков Leopard немецкого производства в Украину.

Как пишет Bloomberg, такой информацией поделились люди, знакомые с вопросом о передаче немецких танков.

"Немецкое законодательство требует разрешения на реэкспорт своего военного оборудования, а это означает, что сотни танков Leopard, находящихся в Европе, могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина", - говорится в сообщении.

10 танков Abrams для Украины

Издание Sky News Arabia также сообщает, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams.

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что президент США Джо Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

Также издание The Wall Street Journal, уже на этой неделе администрация Байдена может отправить "значительное количество" танков Abrams M1 в Украину.

"Объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится прислать меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - говорится в сообщении.

Передача танков Украине

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

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