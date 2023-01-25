Никаких волн мобилизации нет: в ВСУ рассказали, кого сейчас забирают на службу в первую очередь

Украине сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь.

Украинцы с опытом военной службы могут отправляться сразу в боевые воинские части / @DefenceU

Мобилизация в Украине началась в день полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года, никаких волн ее проведения нет. Сейчас военнообязанных вызывают в территориальные центры комплектования преимущественно с целью уточнения военно-учетных данных. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

По его словам, решение о мобилизации принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службы.

Личный состав, ранее не проходивший службу, призывается в учебные центры, где происходит обучение по определенным специальностям. После этого военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

Украинцы, которых мобилизуют с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части.

"Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь, мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", – объяснил Горбач.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, в войне РФ против Украины наступил этап, который станет решающим для нашего и будущих поколений, поэтому защита государства от агрессора – обязанность каждого.

Мобилизация в Украине

В Украине продлены военное положение и всеобщая мобилизация до 19 февраля 2023 года. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих оснований для отсрочки, могут призвать в армию.

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято новое решение о мобилизационном процессе.

Повестку могут вручать лишь в строго в определенном законом порядке. Когда вручение повестки считается незаконным:

документ передали через родственников, хотя ее должны вручить лично гражданину;

документ наклеили на дверях или бросили в почтовый ящик;

отправили повестку SMS-сообщением либо сообщили о ней в телефонном режиме.

Если человеку представители Территориального центра комплектации вручили повестку на блокпосте, в кафе, торговом центре или метро, то он может обжаловать документ в суде.

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