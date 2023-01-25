Четверых оккупантов 'положили' одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУ

Снайперская пара ВСУ получила задание отработать по врагу, который готовил наступление.

Опубликованы кадры работы снайперов ВСУ / Фото УНИАН

Снайперская группа Вооруженных сил Украины уничтожила на линии фронта четверых российских оккупантов.

Эффектное видео работы украинских военных опубликовали в Facebook Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Оккупанты ложились один за другим", — сказано в сообщении.

Уточняется, что снайперская пара ВСУ получила задание отработать по врагу, который готовил наступление.

"После обнаружения двух русских солдат наши снайперы ликвидировали одного из них", — уточнили в ВСУ.

Отмечается, что после этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов РФ.

"В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", — добавили в ССО.

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Напомним, ранее украинский снайпер из 73-го Морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил мировой рекорд по дальности снайперского выстрела.

Украинский боец ликвидировал российского врага с дистанции 2710 метров. Позднее факт ликвидации подтвердил Генштаб ВСУ.

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