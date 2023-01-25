glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Четверых оккупантов "положили" одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУ

25 января 2023, 09:51
Снайперская пара ВСУ получила задание отработать по врагу, который готовил наступление.
Снайпер
Опубликованы кадры работы снайперов ВСУ / Фото УНИАН

Снайперская группа Вооруженных сил Украины уничтожила на линии фронта четверых российских оккупантов.

Эффектное видео работы украинских военных опубликовали в Facebook Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Оккупанты ложились один за другим", — сказано в сообщении.

Уточняется, что снайперская пара ВСУ получила задание отработать по врагу, который готовил наступление.

"После обнаружения двух русских солдат наши снайперы ликвидировали одного из них", — уточнили в ВСУ.

Отмечается, что после этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов РФ.

"В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", — добавили в ССО.

Четверых оккупантов 'положили' одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУ
/ Скриншот

Напомним, ранее украинский снайпер из 73-го Морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил мировой рекорд по дальности снайперского выстрела.

Украинский боец ликвидировал российского врага с дистанции 2710 метров. Позднее факт ликвидации подтвердил Генштаб ВСУ.

Другие новости:

ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:00

Разведка будет с дронами: Parimatch приобрел новую партию БПЛА "Небесная кара" для ВСУ

09:57

Принесет в дом прибыль и счастье: какого цвета должен быть коврик у входной двери

09:51

Четверых оккупантов "положили" одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУВидео

09:44

"РФ выведет войска и заявит, что Украина оккупировала ее территории": эксперт спрогнозировал шаги ПутинаВидео

09:36

"Я упала с самосвала, тормозила головой": Королёва с новой прической стала посмешищем в СетиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:13

Суррогатная мать родила ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужаВидео

09:00

Кремль готовится к перевороту, генералы ищут себе оправдание: Виктор Небоженко - о ПВО в Москве

08:59

Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставкуВидео

08:55

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

Реклама
08:52

"Доил" мать-старушку и "шел на Киев и Ригу": ВСУ зажмурили 53-летнего оккупанта

08:43

Текущие коррупционные скандалы очень полезнымнение

08:29

Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММАФотоВидео

08:27

Вылазка в тыл РФ: спецназ ГУР у Новой Каховки взорвал командный пункт вместе с оккупантамиФотоВидео

08:20

С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивыхФото

08:05

Нейтральная Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия в Украину

07:48

Украина получит десятки Abrams: новые подробности танковой сделкиВидео

07:47

США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов – NYTВидео

07:22

Никаких волн мобилизации нет: в ВСУ рассказали, кого сейчас забирают на службу в первую очередь

06:44

Поражение РФ и освобождение Украины: в ISW рассказали, как западные танки изменят ход войны

06:22

Почему нам так нужен танк Leopard 2мнение

Реклама
05:30

Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдоВидео

05:00

Гороскоп на сегодня 25 января 2023: Овнам – важные решения, а Скорпионам – новые знакомства

04:50

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

03:52

Врежут лютые морозы до - 24°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

03:20

Так еще не готовили: невозможно вкусные и хрустящие деруны из 2 ингредиентов в духовке - рецептВидео

03:15

Жданов рассказал, как БМП Bradley помогут украинским бойцамВидео

02:45

Рената Литвинова похвасталась фото топлесс

02:10

Зачем класть туалетную бумагу в шкаф: уникальный секрет от опытных хозяек

01:23

Корни орхидеи вылезли из горшка: почему так происходит и что делатьВидео

00:51

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

00:34

РФ готовится к новому наступлению: оккупанты атакуют Бахмут и Угледар - ЗеленскийВидео

00:23

"Вопрос не десятков, а сотен единиц": Подоляк рассказал подробности о передаче танков УкраинеВидео

00:04

Лунный календарь стрижек на февраль 2023: благоприятные дни для ухода за локонами

24 января, вторник
23:57

"Пусть подписывает сам с собой": Подоляк раскритиковал "пакт о ненападении" от ЛукашенкоВидео

23:45

Тотальный контроль: в Украине запретят расплачиваться наличкой за алкоголь, сигареты и бензинВидео

23:30

"Это будет сильный удар": РФ может затянуть украинских военных в ловушку – польский генералВидео

23:23

Залужный получил миллион долларов наследства и отдал его на нужды ВСУ - СМИВидео

22:44

После решения о танках Leopard: в Пентагоне сделали заявление о передаче Abrams УкраинеВидео

22:35

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

21:40

Все охвачено дымом: в Мариуполе казарму с 200 оккупантами посетил мощный "хлопок"Видео

Реклама
21:35

Мощная танковая помощь от Запада: США и Нидерланды могут дать Киеву до 48 Leopard 2 и AbramsВидео

21:03

Кременная откроет путь в Луганск: ВСУ готовятся к мощному весеннему контрнаступлению - PoliticoВидео

20:52

"Пойдут на Киев из Беларуси": британский вице-маршал сообщил, когда РФ начнет наступлениеВидео

20:48

Зачем 26 января каждому нужно погладить кошку: приметы и что нельзя делатьВидео

20:45

Несколько сотен танков для Украины: у Зеленского отреагировали на "добро" ФРГ по Leopard 2Видео

20:33

"Воровали по-крупному": уволенные чиновники замешаны в коррупционных схемах – ЗагороднийВидео

20:16

Шольц решился: Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 – SpiegelВидео

19:57

Виталий Портников. Путин наигрался с ПригожинымВидеоблоги

19:22

"А кто пойдет за твоим гробом": российского пропагандиста затравили за скандальные слова о КикабидзеВидео

19:20

Тупая злоба, с которой путинская Россия третирует Украинумнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять