Четверых оккупантов 'положили' одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУ

Снайперская группа Вооруженных сил Украины уничтожила на линии фронта четверых российских оккупантов.
Эффектное видео работы украинских военных опубликовали в Facebook Командования Сил специальных операций ВСУ.
"Оккупанты ложились один за другим", — сказано в сообщении.
Уточняется, что снайперская пара ВСУ получила задание отработать по врагу, который готовил наступление.
"После обнаружения двух русских солдат наши снайперы ликвидировали одного из них", — уточнили в ВСУ.
Отмечается, что после этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов РФ.
"В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", — добавили в ССО.
Напомним, ранее украинский снайпер из 73-го Морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил мировой рекорд по дальности снайперского выстрела.
Украинский боец ликвидировал российского врага с дистанции 2710 метров. Позднее факт ликвидации подтвердил Генштаб ВСУ.
Другие новости:
- В Украине "задвухсотили" снайпера РФ, который помогал аннексировать Крым
- Выстрел в яблочко: снайпер ВСУ "снял" комполка "элитных" войск оккупантов РФ
- От спецназа ГРУ до летчиков-снайперов: ВСУ "покрошили" сотни элитных бойцов армии РФ