Эксканцлер Германии Шредер встретился с Путиным по просьбе Украины – СМИ

Эксканцлер Германии Шредер встретился с Путиным по просьбе Украины / УНИАН

Близкий к российскому президенту бывший канцлер Германии Герхард Шредер встретился с Владимиром Путиным. Он это сделал по просьбе Украины, чтобы попытаться остановить развязанную Путиным войну.

Встреча состоялась в четверг, 10 марта, пишет Politico.

Отмечается, что украинская сторона связалась со Шредером в минувшую пятницу, 4 марта, через швейцарского издателя Ringier, у которого Шредер работал консультантом. После этого эксканцлер ФРГ прибыл в Стамбул и встретился с украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым. Их встреча была согласована Офисом президента Украины.

Умеров передал Шредеру просьбу Зеленского, чтобы тот использовал свои отношения с Путиным, чтобы попытаться договориться по крайней мере о прекращении огня.

Шредер связался с близким к Путину человеком и договорился о встрече, после чего за ним через несколько дней прилетел в Стамбул российский самолет.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял изданию Bild, что Шредер является одним из немногих немецких политиков, кто все еще может иметь прямую линию с Путиным. При этом Шредера жестко критиковали в Германии и за рубежом из-за того, что он не хотел разрывать свои тесные связи с Москвой после вторжения в Украину российских войск.

Ранее пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключена. Но, по его словам, предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора.

Также ранее в США заявили, что Владимир Путин не имеет устойчивой цели в развязанной им войне против Украины.

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