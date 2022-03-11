Что делать при химической атаке или аварии – советы, которые помогут сохранить здоровье

При отсутствии противогаза необходимо приготовить ватно-марлевую повязку.
В Российской Федерации все чаще начала распространяться ложная информация о химических атаках. В разведках дружественных стран опасаются, что это могут быть первые звоночки к использованию химического оружия против мирных граждан. РФ совершала подобное в Сирии, поэтому каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае аварии на химическом предприятии.
При аварии на химических объектах с аммиаком и хлором необходимо четко придерживаться аглоритма действий. Он поможет сохранить здоровье и спасти жизнь.
При химической аварии или атаке необходимо:
- плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы;
- любые щели заклеить скотчем или бумагой;
- выключить все бытовые приборы и газ;
- сообщить близким и родственникам об опасности;
- смотреть телевизор или проверять информацию из проверенных источников и ждать дальнейших указаний от местных властей.
При эвакуации при химической атаке или аварии необходимо:
- взять с собой аптечку;
- по возможности использовать противогазы, если их нет – ватно-марлевые повязки, смоченные раствором питьевой соды 2-5% или обычной водой – при поражении хлором, лимонной или уксусной кислоты – при поражении аммиаком;
- выйти из помещения по лестнице, не касаясь предметов и не наступая в лужи.
Отмечается, что в зоне химической атаки запрещено есть и пить.
Если произошел выброс хлора - необходимо передвигаться по возвышенностям, если аммиака – по низинам.
Оставить зону поражения необходимо как можно быстрее, двигаясь поперек воздуха или ветра.
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