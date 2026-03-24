Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

Женщина думала, что у нее сильные боли, но через минуты родила ребенка. Необычная беременность без симптомов удивила врачей.

Женщина родила ребенка прямо на улице / Коллаж Главред, фото: HotSpot Media

Почему женщина не подозревала о беременности

27-летняя профессиональная танцовщица Кэти Браун пережила шокирующую ситуацию, которая полностью изменила ее жизнь всего за несколько минут. Женщина была уверена, что испытывает симптомы аппендицита, однако все обернулось неожиданными родами.

Утром Кэти проснулась от сильной боли в животе, сопровождавшейся кровотечением. Она решила, что это обычные менструальные боли, но вскоре состояние резко ухудшилось. Боль стала настолько сильной, что она едва могла двигаться, и близкие вызвали скорую помощь. Об этом пишет The Sun.

Роды прямо на улице

По пути к машине медиков ситуация приняла неожиданный поворот. Женщина почувствовала сильное давление и буквально через секунды родила ребенка прямо на улице. Ее мать успела подхватить новорожденного, а прибывшие парамедики оказали первую помощь.

Самым поразительным стало то, что Кэти не знала, что беременна. У нее не было заметного живота, она продолжала активно тренироваться и преподавать танцы по 4–6 часов в день, а регулярные кровянистые выделения принимала за обычный цикл.

Как прошли роды и что было дальше

Мальчика, которого назвали Уильямом, доставили в больницу отдельно от матери. Он родился недоношенным, примерно на 33-й неделе, с весом около 2,2 килограмма, поэтому его временно поместили в инкубатор и подключили к питанию через зонд.

Врачи объяснили, что ребенок развивался в необычном положении, а именно под ребрами, что и стало причиной отсутствия внешних признаков беременности.

Мальчика назвали Уильямом / Фото: HotSpot Media

Спустя 10 дней малыша выписали домой. Сейчас, по словам матери, он чувствует себя хорошо.

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

