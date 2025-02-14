Поздравления с Днем святого Валентина - нежные картинки и слова для любимых

День всех влюбленных – это идеальный повод признаться в своих чувствах и порадовать дорогих людей теплыми словами.
Главред подготовил для вас красивые и искренние поздравления, которые помогут создать атмосферу любви и романтики. Выберите лучшие строки для своих любимых!
Поздравления с Днем святого Валентина в стихах
В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!
С Днем святого Валентина!
Пожелаю быть счастливым,
Улыбаться, восхищаться,
Счастьем теплым наслаждаться!
Всех влюбленных поздравляю
С этим праздником любви!
Чувства пусть не угасают,
Будут помыслы чисты,
Счастье пусть переполняет,
А невзгоды все уйдут,
И ваш дом не покидают
Мир, гармония, уют!
Поздравления с Днем святого Валентина в прозе
Любимая! Благодарю небеса за подаренную встречу с тобой! В День святого Валентина желаю, чтобы твои глаза сияли, а сердце билось сильнее от счастья! Все мои объятия и поцелуи - только для тебя, родная!
С Днем святого Валентина! Желаю пламенных и настоящих чувств на всю чудесную жизнь, чтоб сердца мелодично бились в унисон, а в душе звучала романтическая, нежная музыка большой и светлой любви.
С Днём святого Валентина! Пусть жизнь твоя будет полна приятных и радостных событий, романтических и увлекательных приключений. Желаю верной и взаимной любви без капризов и обманов.
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