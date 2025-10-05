Укр
Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

Алексей Тесля
5 октября 2025, 02:30
Учёные отмечают, что определенные микробы теоретически могут представлять угрозу.
Угроза пандемии / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Вы узнаете:

  • Ученые "пробудили" древние замороженные микроорганизмы с Аляски
  • Микробы могут представлять угрозу из-за неизвестных патогенов

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере провели эксперимент, в рамках которого "пробудили" древние микроорганизмы, находившиеся в замороженном состоянии на Аляске примерно 40 тысяч лет.

Эти микроскопические организмы, скрытые от глаз, были захвачены слоем вечной мерзлоты, пишет Daily Mail.

Исследователи выяснили, что после размораживания микроорганизмы не активизируются сразу. Однако уже через несколько месяцев они начинают "оживать" и формировать жизнеспособные колонии — как будто выходят из глубокого анабиоза.

Учёные отмечают, что подобные микробы теоретически могут представлять угрозу, поскольку способны нести патогены, ранее неизвестные современной науке. Хотя вероятность заражения человека считалась низкой, эксперименты проводились в герметично изолированных камерах ради безопасности.

На начальном этапе колонии развивались очень медленно — иногда заменяя лишь одну клетку из 100 000 в день. Это явление ученые назвали "медленным пробуждением". Однако спустя шесть месяцев произошло резкое изменение: микробы начали активно размножаться и формировать устойчивые сообщества, отличающиеся по составу от микроорганизмов в окружающей среде. Некоторые из них образовали устойчивые биоплёнки — слизистые слои, в которых бактерии живут и защищают себя от внешнего воздействия.

Результаты исследования показывают, что микробам требуется несколько месяцев, чтобы стать достаточно активными и начать производить парниковые газы в значительных объёмах. Это означает, что с удлинением арктического лета увеличивается вероятность пробуждения таких организмов.

Способность этих микробов сохранять жизнеспособность на протяжении десятков тысяч лет вызывает обеспокоенность — существует риск, что с таянием вечной мерзлоты в окружающую среду могут попасть потенциально опасные микроорганизмы, которые человечество ещё не встречало.

Хотя для выживания и распространения таким микробам, вероятно, требуется живой носитель, достаточно одного случайного контакта — например, с диким животным или человеком — чтобы потенциально запустить новую цепочку заражений.

Знаковое изменение: ученые удивили открытием

Небольшой участок суши площадью примерно 5 квадратных километров, известный как Проу-Ноб и расположенный на Аляске, ранее находился в центре ледника Алсек и был со всех сторон окружён ледяными массами.

Теперь, по данным NASA, этот участок окончательно превратился в остров, полностью изолированный от материка.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

