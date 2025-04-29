"Дала жару": Николь Кидман в черном боди ошарашила стройной фигурой

Кратко:
- Как выглядит Николь Кидман
- Где она сняла прекрасное видео в боди
Оскароносная актриса Николь Кидман задала жару в черном боди с глубоким вырезом.
Звезда "Babygirl" продемонстрировала обтягивающий купальник, кокетливо позируя на балконе у моря во Франции. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.
57-летняя Кидман дополнила свой дерзкий образ черными колготками и золотым ожерельем.
Актриса пристально смотрела в камеру, пока легкий ветерок развевал ее волнистые светлые локоны, пишет Page Six.
Затем она крепко обняла себя, прежде чем игриво броситься к камере с открытым ртом."С любовью из Франции", — подписала обладательница премии "Оскар" видео, которое сопровождалось новой песней Lorde "What Was That".
Поклонники и знаменитости были в восторге от длинноногой демонстрации Кидман, включая Ванессу Хадженс, которая прокомментировала: "Люблю тебя".
"Королева, прекрасная королева", — восторженно отозвался один пользователь социальных сетей, а другой добавил: "Она — всё".
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Ранее Главред писал о том, что Николь Кидман и ее второй муж, австралийский кантри-музыкант Кит Урбан, вероятно, пополнили списки жертв серийных вандалов Голливуда.
Ранее также актриса Николь Кидман удивила своих поклонниковсмелым образом, который она воплотила для съемки в журнале Perfect. Артистка, играющая на экранах роли утонченных и изящных леди, практически ангелов с сияющими глазами, на сей раз решила примерить облик плохой девчонки.
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Кто такая Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
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