"Дала жару": Николь Кидман в черном боди ошарашила стройной фигурой

Голливудская актриса в свои 57 лет выглядит просто фантастически.

Николь Кидман в прекрасной форме / Коллаж Главред, фото Instagram/nicolekidman

Кратко:

Как выглядит Николь Кидман

Где она сняла прекрасное видео в боди

Оскароносная актриса Николь Кидман задала жару в черном боди с глубоким вырезом.

Звезда "Babygirl" продемонстрировала обтягивающий купальник, кокетливо позируя на балконе у моря во Франции. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

57-летняя Кидман дополнила свой дерзкий образ черными колготками и золотым ожерельем.

Актриса пристально смотрела в камеру, пока легкий ветерок развевал ее волнистые светлые локоны, пишет Page Six.

Николь Кидман показала шикарную форму / Фото Instagram/nicolekidman

Затем она крепко обняла себя, прежде чем игриво броситься к камере с открытым ртом."С любовью из Франции", — подписала обладательница премии "Оскар" видео, которое сопровождалось новой песней Lorde "What Was That".

Николь Кидман показала шикарную форму / Фото Instagram/nicolekidman

Поклонники и знаменитости были в восторге от длинноногой демонстрации Кидман, включая Ванессу Хадженс, которая прокомментировала: "Люблю тебя".

"Королева, прекрасная королева", — восторженно отозвался один пользователь социальных сетей, а другой добавил: "Она — всё".

Николь Кидман показала шикарную форму / Фото Instagram/nicolekidman

Ранее Главред писал о том, что Николь Кидман и ее второй муж, австралийский кантри-музыкант Кит Урбан, вероятно, пополнили списки жертв серийных вандалов Голливуда.

Ранее также актриса Николь Кидман удивила своих поклонниковсмелым образом, который она воплотила для съемки в журнале Perfect. Артистка, играющая на экранах роли утонченных и изящных леди, практически ангелов с сияющими глазами, на сей раз решила примерить облик плохой девчонки.

Кто такая Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

