В Раде объяснили фундаментальную важность отмены перевода часов

Руслан Стефанчук утверждает, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.
Экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а ввести на территории Украины единое киевское время — это геополитическая задача. Такое мнение выразил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы. Потому экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред — очевиден. 95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2. Ввести на всей территории Украины единое время — геополитическая задача. Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время", — заявил вице-спикер Верховной Рады, передает пресс-служба парламента.
Стефанчук подчеркнул, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.
В Раде предлагали оставить киевское время, поскольку 95% территории Украины находится в пределах единого часового пояса — UTC+2. Только Луганская и частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах.
"Временная разница между ними составляет 68 минут. В результате на востоке недовольны летним временем, потому что светает там в 3 часа ночи, а запад — зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно", — сказал Стефанчук.
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Он подчеркнул, что в тексте проекта закона, поданном ко второму чтению, предусмотрели, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут рекомендовать время начала рабочего дня для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на соответствующей территории.
"Мы усовершенствуем наработанное и надеюсь, что эта идея будет воплощена в ближайшее время", — сказал Стефанчук.
Перевод часов в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Верховная Рада 3 марта в первом чтении приняла законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов в Украине на летнее время. Если документ будет принят в целом, на территории страны зафиксируют единое время – без переходов на "зимнее" и "летнее".
- Пока решение не принято, Украину 28 марта ждет переход на летнее время. Для этого нужно будет ночью в воскресенье, в 03:00, перевести часы на один час вперед.