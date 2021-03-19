Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование

Отмена перевода часов в Украине: голосование провалили / 1zoom.ru

Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить перевод часов на летнее время в Украине. Парламенту не хватило 14 голосов.

За принятие закона во втором чтении проголосовали лишь 212 депутатов.

Парламент отправил законопроект №4201 на доработку комитету.

Если до 26 марта не состоится внеочередных заседаний и не будет рассмотрен этот законопроект - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время. Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время.

Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время

Если документ так и не примут, перевод часов в Украине на летнее время 2021 традиционно состоится в последние выходные марта, то есть уже на следующей неделе – в ночь с 27 на 28-е число.

Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов на летнее время 2021: Украина меняет правила.

Переход на летнее время: Украина 2021 – польза и вред

По подсчетам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, в случае отмены перехода на летнее время, при нынешних ценах на свет население в целом вынуждено будет заплатить на 2 млрд больше за электроэнергию (напомним, что Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию еще с января 2021).

С другой стороны, врач рассказала, какую опасность несет перевод часов на летнее время.

В частности, перевод часов провоцирует:

нарушения сна,

головные боли,

эмоциональные расстройства,

боли в спине, суставах,

сосудистые кризы,

скачки артериального давления.

Врач-невролог Татьяна Майкова подчеркнула, что "установить какое-то стабильное время было бы очень полезным для организма".