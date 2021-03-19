Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование

Если до 26 марта законопроект не рассмотрят повторно - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время 2021.
Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить перевод часов на летнее время в Украине. Парламенту не хватило 14 голосов.
За принятие закона во втором чтении проголосовали лишь 212 депутатов.
Парламент отправил законопроект №4201 на доработку комитету.
Если до 26 марта не состоится внеочередных заседаний и не будет рассмотрен этот законопроект - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время. Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время.
Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время
Если документ так и не примут, перевод часов в Украине на летнее время 2021 традиционно состоится в последние выходные марта, то есть уже на следующей неделе – в ночь с 27 на 28-е число.
Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов на летнее время 2021: Украина меняет правила.
Переход на летнее время: Украина 2021 – польза и вред
По подсчетам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, в случае отмены перехода на летнее время, при нынешних ценах на свет население в целом вынуждено будет заплатить на 2 млрд больше за электроэнергию (напомним, что Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию еще с января 2021).
С другой стороны, врач рассказала, какую опасность несет перевод часов на летнее время.
В частности, перевод часов провоцирует:
- нарушения сна,
- головные боли,
- эмоциональные расстройства,
- боли в спине, суставах,
- сосудистые кризы,
- скачки артериального давления.
Врач-невролог Татьяна Майкова подчеркнула, что "установить какое-то стабильное время было бы очень полезным для организма".