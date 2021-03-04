Украинцы заплатят 2 млрд грн за отмену перевода часов – эксперт

Украинцы за летний сезон "сожгут" лампочками около 1 млрд кВт - эксперт / regnum.ru

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4201, которым предусмотрена отмена перевода стрелок часов в Украине. В случае принятия документа в целом, в стране не состоится переход на летнее время. Таким образом, за летний сезон украинцы потратят около 1 млрд кВт. При нынешних ценах на свет население в целом вынуждено будет заплатить на 2 млрд больше за электроэнергию, заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что принятие законопроекта приведет к тому, что световой день будет сокращен на час. В таких условиях население потратит дополнительно 1 млрд кВт за летний сезон.

"У Зеленского хвалятся принятием в первом чтении абсолютно пустого для энергоэффективности закона об этой самой энергоэффективности, но принимают закон об отмене летнего времени, сокращая световой день на час. Учитывая, что это — время вечерней активности, только за полгода летнего сезона и только население "сожжёт" лампочками примерно 1 миллиард кВт", - написал Скубченко.Читайте такжеБольше платить за свет: Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию

При этом он добавил, что при такой ситуации и ценах на электроэнергию население в целом вынуждено будет заплатить за свет на 2 млрд гривен больше.

"При сегодняшних ценах вы за летний сезон ограбите население на 2 миллиарда гривен! Можете посчитать ещё уличное и прочее освещение: две трети страны погружаться в ночь летом уже к 19 часам будет", - подчеркнул Александр Скубченко.

Перевод часов в Украине