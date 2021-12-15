"Думал, что разыгрывают": житель Мукачево выиграл внедорожник за прививку против COVID-19

Житель Мукачево выиграл внедорожник за вакцинацию / коллаж Главред

На Закарпатье житель Мукачево выиграл внедорожник, став победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", которую проводили в общине в течение двух с половиной месяцев.

Как сообщил спикер Мукачевского городского совета Влад Микита в комментарии УНИАН, розыгрыш состоялся 15 декабря, а победителем стал Андрей Марченко. Его выбирали с помощью сервиса рандомизации.

Также сегодня в Мукачево в рамках акции разыграли два телевизора, поскольку двое победителей первого этапа, который проходил несколькими неделями ранее, не подтвердили наличие необходимых документов.

"Победители акции в течение 10 дней должны посетить ЦПАП, предъявить паспорт или ID карту, справку о присвоении идентификационного номера, сертификат о прохождении вакцинации. В случае отсутствия хотя бы одного из документов у победителя, он теряет право на получение приза, и с помощью электронного сервиса выбирается следующий победитель", - уточнил Микита.

Читайте также"Колят людей, как собак на улице": мужчина устроил скандал в центре вакцинации в ПолтавеПо его словам, у мужчины, который выиграл внедорожник, документы уже проверены, он придерживался всех требований, в частности, вакцинировался во время действия акции, имеет декларацию с семейным врачом, все его данные есть в соответствующих базах.

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Автомобиль, телевизоры и другие призы, которые вручали мукачевцам за вакцинацию, закуплены за средства городского бюджета.

"Всего за 2,5 месяца акции вакцинировались более 25 тысяч жителей нашей общины, они и приняли участие в акции", - отметил Микита.

Он также уточнил, что в целом в общине вакцинировано более 56 тысяч человек, то есть 60%.

Мукачевский городской совет транслировал объявление победителя в прямом эфире на своей странице в Facebook. На видео видно, что мужчина сначала даже не поверил в свою победу. "А это не развод?", - Растерянно спросил он.

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