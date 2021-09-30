Телевизоры, велосипеды и даже автомобиль: в Мукачево за COVID-прививку обещают подарки

Это уже не первый город, где практикуют такой способ поощрить людей / УНИАН

В Мукачево запустили акцию для популяризации прививок против коронавируса, выделив на призы более 1 млн грн.

"Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн грн будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", – сообщили в пресс-центре местного горсовета.

Читайте такжеКакие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19: в Минздраве дали ответТак, среди полностью вакцинированных от COVID-19 местных жителей разыграют 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров и главный приз – автомобиль Renault Duster.

В горсовете подчеркнули, что участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедших полный курс вакцинации.

Ранее мы рассказывали, что школа на Ивано-Франковщине получит миллион гривен за 100% вакцинацию работников. Такую награду учебному заведению пообещал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Победителем стала Деповская гимназия из села Вовчинцы - там прививки получили все 44 работника.

В поощрение вакцинированным винничанам местная власть также решила разыграть множество ценных призов. Главным из сотни подарков тоже будет автомобиль.