1 миллион гривен за вакцинацию: школа на Ивано-Франковщине получит солидное вознаграждение

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив/ REUTERS

Школа на Ивано-Франковщине получит миллион гривен за 100% вакцинацию работников. Такую награду учебному заведению пообещал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Победителем стала Деповская гимназия из села Вовчинцы - там прививки получили все 44 работника, пишет 24 канал.

"Имеем школу, которая получит миллион гривен на развитие инфраструктуры. Это Вовчинецкая гимназия, где вакцинировались 44 работников из 44. Еще четыре заведения общины имеют более 95 – 96% вакцинации. Это тоже достаточно высокий показатель", – сообщил Марцинкив.

Градоначальник Ивано-Франковска добавил, что эту сумму гимназия из села Вовчинцы получит на развитие инфраструктуры.

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Ранее Руслан Марцинкив выдвинул требование к своим сотрудникам, пригрозив уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им двухнедельный срок на проведение вакцинации.

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Также чиновник говорил, что лично заплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса COVID-19.

Однако, позднее он на своей странице в социальной сети Facebook мэр сказал, что всего лишь пошутил.

Читайте также"Проверьте календарь прививок": в Украине собрались разрешить вакцинацию всех детей от 12 лет"Дам премию в 100 тысяч гривен той, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу, конечно. Но в сказанном смешного мало", – подытожил Марцинкив.

Ранее мы сообщали, что в Украине чиновников и учителей хотят включить в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.