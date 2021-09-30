Массовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условия

В Украине разрешена вакцинация детей с 12-летнего возраста / УНИАН

Министерство здравоохранения не запрещает вакцинацию подростков с 12 лет, но отдает приоритет возрастной группе так как, по статистике заболеваний, в Украине больше новых случаев среди взрослых.

80% смертельных случаев от коронавируса приходятся на людей в возрасте от шестидесяти лет. Из них не вакцинированы — 98% процентов людей, говорится в сюжете "ТСН".

По словам глава Миздрава Виктор Ляшко, о массовой вакцинации именно подростков говорить пока рано.

"Сегодня у нас больше всего болеют взрослые и больше летальных случаев у людей старше 60 лет. Поэтому пока мы не вакцинируем 50-70% взрослого населения, к массовой вакцинации подростков переходить преждевременно", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.