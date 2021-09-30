Массовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условия

80% смертельных случаев от коронавируса приходятся на людей в возрасте от шестидесяти лет.
Министерство здравоохранения не запрещает вакцинацию подростков с 12 лет, но отдает приоритет возрастной группе так как, по статистике заболеваний, в Украине больше новых случаев среди взрослых.
80% смертельных случаев от коронавируса приходятся на людей в возрасте от шестидесяти лет. Из них не вакцинированы — 98% процентов людей, говорится в сюжете "ТСН".
По словам глава Миздрава Виктор Ляшко, о массовой вакцинации именно подростков говорить пока рано.
"Сегодня у нас больше всего болеют взрослые и больше летальных случаев у людей старше 60 лет. Поэтому пока мы не вакцинируем 50-70% взрослого населения, к массовой вакцинации подростков переходить преждевременно", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Обязательная вакцинация против коронавируса в Украине
- 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Минздрав введет обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и работников учебных заведений.
- До сих пор вакцинация против COVID-19 в Украине не было обязательной. Однако бывали случаи, когда работников обязывали прививаться на местном уровне.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.
Какие профессии попадут в перечень обязательных к вакцинации
- работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего образования, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- работники местных государственных администраций.
Автор: Сергей Кущ