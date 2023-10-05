Россияне резко активизировались, под Марьинкой идут жестокие бои - Силы обороны

Русские оккупанты резко увеличили активность на Таврическом направлении. Большинство боев и прочих столкновений – возле Марьинки, заявили в Силах обороны

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За минувшие сутки на Таврическом направлении было 41 боевое столкновение - Силы обороны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр

Русские оккупанты резко активизировались на Таврическом направлении, но при этом основная часть боев происходит в районе Марьинки (Донецкая область). Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Российские оккупанты после потерь позиций в предыдущий период резко увеличили на нашем направлении свою активность. Провели 41 боевое столкновение за минувшие сутки. Если подробнее, то большинство из них было в районе Марьинки и Красногоровки. Это более 15 боевых столкновений", – сообщил он.

Также, по словам офицера, россияне пытались улучшить положение в районе поселка Ласточкино ‒ возле Авдеевки. ВСУ также отбили атаки русских оккупантов на Шахтерском и Запорожском направлениях.

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"Враг такой своей активизацией продолжает терять людей. В минувшие сутки его общие потери на нашем направлении составили 309 человек", – сказал он

Штупун также подчеркнул, что за последние шестеро суток потери русских оккупантов на Таврическом направлении составляют не менее 250 человек в день.

Позднее в украинском Генштабе сообщили о том, что Силы обороны имели успех восточнее Андреевки под Бахмутом и истощают врага вдоль всей линии фронта.

Контрнаступление армии Украины

Контрнаступление ВСУ приостановится, когда произойдет ухудшение погоды и будут морозы, считает бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По его мнению, борьба на поле боя будет продолжаться.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ. Он назвал наступление армии Украины продуктивным и считает, что борьба за Крым уже началась.

У Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении ВСУ. Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что погодные условия позволят наступать армии Украины еще 6-8 недель. Наступление в следующие две недели может усложниться из-за погоды.

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