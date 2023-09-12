Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

Российский диктатор попытался устроить исторический экскурс, но сел в лужу.

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Владимир Путин опозорился псевдоисторическим бредом / Коллаж: Главред, Фото: globallookpress, скриншот

Диктатор Владимир Путин сел в лужу, пытаясь блеснуть своими историческими познаниями. В частности, он вспомнил лозунг "Движение — все, цель — ничто" и ошибочно приписал его большевику Льву Троцкому (Бронштейну).

При этом президент РФ перепутал Троцкого с немецким социал-демократом Эдуардом Бернштейном, который в действительности говорил эту фразу, пишет Медуза.

Российский диктатор попытался устроить исторический экскурс, комментируя продолжающееся контрнаступление Вооружённых сил Украины. Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление.

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"Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем?" Мы же не троцкисты: "Движение — все, конечная цель — ничто". Это плохая теория", — опозорился диктатор РФ незнанием истории.

Издание добавляет, что фраза, которую Путин приписывает Льву Троцкому, на самом деле была сказана немецким социал-демократом Эдуардом Бернштейном. Сам Троцкий (у которого при рождении была фамилия Бронштейн) в одной из своих статей называл этот лозунг "бессмыслицей и пошлостью".

Медуза пишет, что Путин не в первый раз путает автора этой фразы. В частности, он приписывал ее Троцкому в 2008 году, а также в 2011 году.

Ранее Путин опозорился курьезным случаем. Российский диктатор вел себя очень нервно и забыл, куда он сам девал свои часы. Растерянность Путина попала на видео.

Напомним, ранее Владимир Гундяев эпично опозорился на форуме с диктатором. После слов патриарха Кирилла по лицу Владимира Путина скользнула злая ухмылка и он нервно зашевелил желваками.

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