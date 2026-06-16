Можно бросать яйца после варки в холодную воду или нет: ответ может удивить

Оказывается, не все знают, как правильно варить яйца, чтобы они легко чистились, были мягкие и долго хранились.

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Как варить яйца / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

Как правильно варить яйца

Как легко очистить яйца от скорлупы

Почему нельзя бросать яйца после варки в холодную воду

Яйца являются одним из самых популярных продуктов. Однако не все знают, как именно варить и чистить яйца. Для многих остается открытым вопросом - бросать яйца в холодную воду или нет. Главред рассказал, как правильно варить яйца.

Как правильно варить яйца

Многие хозяйки бросают яйца в холодную воду сразу после варки. Однако, как оказалось, это не лучшая идея.

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Скорлупа имеет микроскопические поры, резкое охлаждение создает внутреннее напряжение. В таком случае белок и желток сжимается неравномерно. Белок может терять нежную текстуру и становиться "резиновым".

Также между белком и скорлупой может образоваться лишнее пространство, из-за чего яйцо может хуже чиститься.

Если вы хотите сварить яйца и скорее его почистить, чтобы порезать, например, на салат, то бросать для скорого остывания в холодную воду можно. Однако если вы хотите дольше хранить вареные яйца, то делать этого нельзя. Так как из-за резкого перепада температуры на скорлупе могут появиться микротрещины, из-за чего срок хранения будет меньше.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Как правильно охлаждать яйца

После варки необходимо слить горячую воду и залить яйца теплой водой или комнатной температуры. Там нужно оставить яйца на пару минут, а затем постепенно добавлять холодную воду или оставить их остывать естественным путем. Таким образом продукт будет остывать равномерно.

Как легко очистить яйца от скорлупы

Если вы хотите, чтобы яйца хорошо чистились, лучше использовать не совсем свежие, а те, которым 2-5 дней со дня сноса. В воду для варки нужно добавить щепотку соли или ложку уксуса.

После того, как яйца сварились, нужно слить воду и дать яйцам "отдохнуть" примерно 5 минут. После этого необходимо постепенно добавлять теплую или прохладную воду.

Смотрите видео о том, как правильно варить яйца:

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Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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