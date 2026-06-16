Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Можно бросать яйца после варки в холодную воду или нет: ответ может удивить

Ангелина Подвысоцкая
16 июня 2026, 18:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оказывается, не все знают, как правильно варить яйца, чтобы они легко чистились, были мягкие и долго хранились.
яйца
Как варить яйца / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

  • Как правильно варить яйца
  • Как легко очистить яйца от скорлупы
  • Почему нельзя бросать яйца после варки в холодную воду

Яйца являются одним из самых популярных продуктов. Однако не все знают, как именно варить и чистить яйца. Для многих остается открытым вопросом - бросать яйца в холодную воду или нет. Главред рассказал, как правильно варить яйца.

Как правильно варить яйца

Многие хозяйки бросают яйца в холодную воду сразу после варки. Однако, как оказалось, это не лучшая идея.

видео дня

Скорлупа имеет микроскопические поры, резкое охлаждение создает внутреннее напряжение. В таком случае белок и желток сжимается неравномерно. Белок может терять нежную текстуру и становиться "резиновым".

Также между белком и скорлупой может образоваться лишнее пространство, из-за чего яйцо может хуже чиститься.

Если вы хотите сварить яйца и скорее его почистить, чтобы порезать, например, на салат, то бросать для скорого остывания в холодную воду можно. Однако если вы хотите дольше хранить вареные яйца, то делать этого нельзя. Так как из-за резкого перепада температуры на скорлупе могут появиться микротрещины, из-за чего срок хранения будет меньше.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Как правильно охлаждать яйца

После варки необходимо слить горячую воду и залить яйца теплой водой или комнатной температуры. Там нужно оставить яйца на пару минут, а затем постепенно добавлять холодную воду или оставить их остывать естественным путем. Таким образом продукт будет остывать равномерно.

Как легко очистить яйца от скорлупы

Если вы хотите, чтобы яйца хорошо чистились, лучше использовать не совсем свежие, а те, которым 2-5 дней со дня сноса. В воду для варки нужно добавить щепотку соли или ложку уксуса.

После того, как яйца сварились, нужно слить воду и дать яйцам "отдохнуть" примерно 5 минут. После этого необходимо постепенно добавлять теплую или прохладную воду.

Смотрите видео о том, как правильно варить яйца:

Вас также заинтересует:

Интересные факты о яйцах

Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
яйца куриные яйца лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Массированный удар по Москве — в Reuters сообщили о серьезных последствиях атаки

Массированный удар по Москве — в Reuters сообщили о серьезных последствиях атаки

18:28Война
Белый дом готовит нефтяной "удар": Трамп анонсировал возвращение санкций против РФ

Белый дом готовит нефтяной "удар": Трамп анонсировал возвращение санкций против РФ

17:22Мир
Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

16:29Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

Последние новости

18:28

Массированный удар по Москве — в Reuters сообщили о серьезных последствиях атаки

18:16

Можно бросать яйца после варки в холодную воду или нет: ответ может удивить

18:03

Кому повезет с 16 июня: три знака зодиака, которые получат всё и сразу

17:52

В Черкассах резко изменили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

17:43

Первое изображение молодого Иисуса потрясло неожиданной деталью

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:24

"Я не испытывал страха": 17-летний сын защитника Украины спас жизнь ребенкуВидео

17:22

Некоторые депутаты вместе с руководителями НАБУ и САП придумали "требования к Украине от ЕС", которых не существует, – экс-прокурор САП

17:22

Белый дом готовит нефтяной "удар": Трамп анонсировал возвращение санкций против РФ

17:13

Украина нашла уязвимое место Кремля: Россию может "накрыть" масштабный кризис

Реклама
17:13

"Есть человек": Бурмака заинтриговала словами про отношения и свадьбу

16:45

Бесплатное проживание на вилле в Италии предлагают за простую услугуВидео

16:38

Первая мировая война до 1940-х имела другое название: как ее называли сначалаВидео

16:29

Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

16:29

Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа в кулуарах саммита G7

16:17

Тренды лета 2026 года, которые еще не носит каждая вторая: стилист назвала 5 вещейВидео

16:02

Что нельзя делать с деньгами в праздник 17 июня: приметы в этот день

15:54

Хозяйки нашли способ отбелить оконные рамы за считанные минуты

15:25

Что на самом деле означает логотип Honda: скрытый смысл, известный не всемВидео

14:53

"Человек-дракон" оказался одним из самых загадочных людей прошлого

14:48

Доллар перевалит за 50 грн, вырастет "минималка": Кабмин представил план до 2029 года

Реклама
14:10

Какое платье выбрать на лето 2026: дизайнер назвал лучшие модели

14:02

"Нет возможности куда-то уезжать": Сумская сделала неожиданное признание

13:59

Погода готовит контраст: какие области прогреет до +26, а какие - зальет дождями

13:59

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - хороший день, Весам - не ограничивать

13:35

Зеленский встретился с Трампом в кулуарах саммита G7

13:33

Молодая смерть на дороге: украинские блогеры, погибшие в ДТП

13:28

Все решил один фактор: историк назвал главную ошибку России в войне с УкраинойВидео

13:18

Украина уничтожила большинство Ту-22М3: сколько самолетов осталось у РФ

13:15

Девушка нашла способ зарабатывать десятки тысячи, не выходя из дома

13:10

Угроза прорыва границы с севера: Сырский принял важные решения

13:03

"Не позволю разрушать": участница "Холостяка-14" развелась с футболистом, ради которого ушла с проектаВидео

12:44

Олег Чикида досье

12:38

Ошибки в дизайне кухни: какие решения "крадут" метры и как расширить пространство

12:19

Женщина вытащила речного монстра, который заманивал ее в глубокую яму

12:14

Фитофтора исчезнет с помощью копеечного средства: чем опрыскать помидорыВидео

12:13

Часть Тернополя будет без горячей воды более месяца — в чем причина

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 17 июня: Лошадям - одиночество, Крысам - уязвимость

11:48

Куда девать скошенную траву: лучшие способы использовать отходы с пользой

11:34

Умерла на руках у матери: от чего скончалась турецкая актриса

11:18

РФ нацелилась на ключевую линию обороны Донбасса: есть ли риск прорыва

Реклама
11:18

"Мама и папа любят тебя": Харлан родила и показала первое фото ребенка

11:07

Ключевой продукт в Украине подорожает на 15-20%: нардеп поделился прогнозом

11:04

Подлодка СССР, которую боялся Запад, долгие годы скрывала свои секретыВидео

10:30

Лобода избавилась от роскошного особняка в РФ — что ждет певицу дальшеФото

10:20

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ МосквыВидео

10:19

Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает

09:52

Гороскоп на завтра, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

09:21

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

08:57

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗФотоВидео

08:23

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — детиФото

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять