Укусили: в деле умершей турецкой актрисы появились новые факты

Актриса умерла от остановки сердца. Накануне она была на вечеринке по поводу своего дня рождения.

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Турецкая актриса скончалась на руках у матери / Коллаж Главред, фото Instagram/irtemece

Кратко:

Адвокат высказал другое мнение

Как это связано с поездкой в Таиланд

В связи со смертью турецкой актрисы Эдже Иртем прошло дополнительное расследование и всплыли новые факты, связанные со смертью.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

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Ранее сообщалось, что актриса умерла от остановки сердца. Накануне она была на вечеринке по поводу своего дня рождения, где пила алкоголь и сильные антидепрессанты. Позже утром мать нашла актрису в ее кровати, вызвала скорую, но было уже поздно.

Иртем Эдже умерла / Фото Instagram/irtemece

Хотя первоначальные сообщения указывают на сердечный приступ, в связи с ее смертью появились новые подробности.

Адвокат Эдже Иртем, Угур Гёккоюн, сегодня обратился в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность укуса обезьяны как причину смерти.

Гёккоюн заявил, что незадолго до смерти актриса ездила в Таиланд и что во время этой поездки её укусила обезьяна, добавив, что укусы обезьян могут иметь смертельные последствия, включая сепсис.

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Ранее Главред сообщал, что турецкая актриса Эдже Иртем, которая внезапно скончалась накануне в квартире, которую делила со своей матерью, принимала сильные антидепрессанты.

Ранее также известная украинская телеведущая и дочь оголтелой путинистки Снежаны Егоровой Стася Ровинская, похудела на ошеломительные 15 килограмм.

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О перосоне: Эдже Иртем Эдже Иртем - популярная турецкая актриса. Окончила кафедру оперы и вокала музыкального факультета Университета Яшар, после чего продолжила актерское обучение в Культурном центре Садри Алышык в Стамбуле. На экране она впервые появилась в 2014 году в сериале "Сбежавшие невесты". За годы карьеры актриса снялась в десятках проектов: "Эта жизнь – моя", "Дело чести", "Ящерица: Возрождение", "Новая невеста", "Столица Абдул-Хамид", "Мистер Ошибка", "Узник", "Запретный плод", "Семья". Особенно запомнились зрителям её роль Афет в "Новой невесте" и Джансын в "Семье". Последней работой стал образ Ишил в "Клюквенном шербете" – сериале, бьющем рекорды рейтингов.

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