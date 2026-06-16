Алкоголь и таблетки: мать турецкой актрисы рассказала, как нашла мертвую дочь

Эдже Иртем принимала сильные антидепрессанты и сочетала их с алкоголем.

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Скончалась турецкая актриса Эдже Иртем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irtemece

Кратко:

В каком виде нашли турецкую актрису

Что она принимала

Турецкая актриса Эдже Иртем, которая внезапно скончалась накануне в квартире, которую делила со своей матерью, принимала сильные антидепрессанты.

Как пишет Yeniasir, после этой неожиданной и шокирующей смерти молодой звезды прокуратура Анатолии в Стамбуле оперативно начала официальное расследование.

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Согласно предварительным данным, полученным на месте происшествия и после него, было установлено, что Иртем некоторое время регулярно принимала антидепрессанты.

Иртем Эдже умерла / Фото Instagram/irtemece

В связи с этой трагической смертью возникли серьезные подозрения: утверждается, что успешная актриса употребляла алкоголь вместе с лекарствами, отпускаемыми по рецепту, накануне смерти.

Мать Эдже Иртем, Нурие Иртем, поделилась шокирующими подробностями событий той ночи. В своем заявлении она рассказала, что они с дочерью были на праздновании дня рождения и вернулись домой в 20:36. Она заявила, что ее дочь принимала сильнодействующие антидепрессанты, и что она уложила ее спать после приема лекарств, потому что в тот вечер дочь была в состоянии алкогольного опьянения.

Нурие Иртем объяснила, что когда она пошла в комнату дочери, чтобы позвать ее на завтрак, ответа не получила и заметила, что у дочери изо рта идет жидкость. Она добавила, что в последнее время ее дочь употребляла много алкоголя в сочетании с лекарствами.

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О перосоне: Эдже Иртем Эдже Иртем - популярная турецкая актриса. Окончила кафедру оперы и вокала музыкального факультета Университета Яшар, после чего продолжила актерское обучение в Культурном центре Садри Алышык в Стамбуле. На экране она впервые появилась в 2014 году в сериале "Сбежавшие невесты". За годы карьеры актриса снялась в десятках проектов: "Эта жизнь – моя", "Дело чести", "Ящерица: Возрождение", "Новая невеста", "Столица Абдул-Хамид", "Мистер Ошибка", "Узник", "Запретный плод", "Семья". Особенно запомнились зрителям её роль Афет в "Новой невесте" и Джансын в "Семье". Последней работой стал образ Ишил в "Клюквенном шербете" – сериале, бьющем рекорды рейтингов.

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