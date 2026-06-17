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Дочь Путинистки Егоровой похудела на 15 кг: как она выглядит

Алена Кюпели
17 июня 2026, 00:27
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Стася Ровенская сделала неожиданное признание по поводу своего веса.
Стася Ровинская - развод
Стася Ровинская сильно похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Стася Ровинская

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Ровенская
  • На сколько она похудела

Известная украинская телеведущая и дочь оголтелой путинистки Снежаны Егоровой Стася Ровинская, похудела на ошеломительные 15 килограмм.

Об этом молодая женщина написала на своей станице в Instagram.

видео дня

По ее словам, в прошлом году ее вес составлял 78 килограмм и ей было очень не комфортно.

Ровенская сильно похудела
Ровинская сильно похудела / Фото Instagram/стася ровинская

"Сейчас я 63 кг, хочу меньше, но не сильно. Как видите, намного комфортнее", - написала она.

Ровинская также похвасталась маленьким черным платьем, которое она купила за 10 долларов США.

Отметим, ранее дочь путинистки сообщила, что она разводится со своим мужем. Она сухо поблагодарила супруга за годы брака и троих совместных детей. О причинах развода она распространяться не стала.

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Ранее Главред сообщал, что российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины, продемонстрировал свое истинное отношение к своим соотечественникам-россиянам.

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Про персону: Снежана Егорова

Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке.

После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

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