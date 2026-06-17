Дочь Путинистки Егоровой похудела на 15 кг: как она выглядит

Стася Ровенская сделала неожиданное признание по поводу своего веса.

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Стася Ровинская сильно похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Стася Ровинская

Кратко:

Как сейчас выглядит Ровенская

На сколько она похудела

Известная украинская телеведущая и дочь оголтелой путинистки Снежаны Егоровой Стася Ровинская, похудела на ошеломительные 15 килограмм.

Об этом молодая женщина написала на своей станице в Instagram.

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По ее словам, в прошлом году ее вес составлял 78 килограмм и ей было очень не комфортно.

Ровинская сильно похудела / Фото Instagram/стася ровинская

"Сейчас я 63 кг, хочу меньше, но не сильно. Как видите, намного комфортнее", - написала она.

Ровинская также похвасталась маленьким черным платьем, которое она купила за 10 долларов США.

Отметим, ранее дочь путинистки сообщила, что она разводится со своим мужем. Она сухо поблагодарила супруга за годы брака и троих совместных детей. О причинах развода она распространяться не стала.

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Про персону: Снежана Егорова Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке. После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

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