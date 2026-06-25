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Затопленная деревня вновь появляется из воды: где и как ее найти

Константин Пономарев
25 июня 2026, 17:08
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Под толщей воды десятилетиями скрывалось целое поселение. Во время жаркой погоды ее руины снова становятся видимыми для посетителей.
Затопленная деревня появляется из воды во время сильной жары
Затопленная деревня появляется из воды во время сильной жары / Коллаж Главред, фото: The Observer, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему целую деревню решили навсегда скрыть под водой
  • Как жара помогает увидеть то, что исчезло десятки лет назад
  • Что до сих пор заставляет людей возвращаться к этому месту

Когда-то это была процветающая валлийская деревня с собственной школой, почтой и часовней. Однако ради строительства водохранилища поселение Капель-Селин было полностью затоплено. Сегодня его руины периодически вновь появляются на поверхности во время сильной жары и засухи.

В последние годы интерес к этому месту только растет. Туристы приезжают к водохранилищу в Северном Уэльсе не только ради живописных пейзажей, но и чтобы увидеть остатки деревни, которая исчезла под водой более полувека назад. Об этом пишет Mirror.

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Если уровень воды значительно снижается, на поверхности становятся заметны фундаменты домов, старая школа и другие сооружения.

Почему деревню затопили

Деревня Капель-Селин находилась в долине Трайверин и считалась одним из центров традиционной валлийской культуры. В 1955 году местные жители узнали о планах создать здесь крупное водохранилище для обеспечения водой Ливерпуля и полуострова Уиррал.

Это решение вызвало масштабные протесты. Жители создали комитет по защите деревни, организовывали кампании и выступали против проекта как в Уэльсе, так и в Англии. Несмотря на сопротивление, парламент Великобритании одобрил строительство, и в 1965 году деревня окончательно исчезла под водой.

В 1965 году деревня окончательно исчезла под водой
В 1965 году деревня окончательно исчезла под водой / Фото: Mirrorpix

Под затопление попали около 800 акров земли, а вместе с ними школа, почтовое отделение, часовня и кладбище. Из 67 жителей долины большинство были вынуждены покинуть свои дома и начать жизнь заново.

Событие, изменившее историю Уэльса

Для многих валлийцев история Капель-Селина стала символом утраты национального наследия. Поселение считалось важным центром валлийского языка и культуры, поэтому его уничтожение вызвало широкий общественный резонанс.

Сегодня водохранилище привлекает тысячи туристов
Сегодня водохранилище привлекает тысячи туристов / Фото: North Wales Live

Именно этот конфликт способствовал росту поддержки валлийского национального движения и партии Plaid Cymru. Даже спустя десятилетия тема остается болезненной для местных жителей и их потомков.

Что можно увидеть сегодня

Сегодня водохранилище привлекает тысячи туристов. На его берегах находится мемориальная часовня, напоминающая о судьбе исчезнувшей деревни. Многие путешественники называют это место одновременно красивым и печальным.

Особый интерес вызывают периоды сильной жары. Когда уровень воды падает достаточно низко, из глубины вновь появляются руины старых зданий. Подобное уже происходило во время засухи 2018 года, когда остатки поселения стали хорошо заметны.

Ранее Главред писал о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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