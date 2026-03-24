"Все делает тихо": близкая подруга Меган Маркл вывалила всю правду

Алена Кюпели
24 марта 2026, 11:25
Лучшая подруга Меган Маркл слегка приоткрыла завесу тайны личности актрисы.
Кратко:

  • Кто рассказал правду о Меган
  • Что она сказала

Давние подруги Меган Маркл и Келли Макки Зайфен посетили гала-вечер в Беверли-Хиллз и доказали, что по-прежнему остаются лучшими подругами уже почти два десятилетия.

Как пишет издание HELLO, в элегантном платье от Ralph Lauren Меган сияла, выходя поддержать свою подругу, которая ждет мальчика.

Келли — одна из самых близких подруг герцогини Сассекской, и даже появилась в одном из эпизодов ее сериала на Netflix "С любовью, Меган" в прошлом году.

На мероприятии Келли раскрыла секреты их долгой дружбы, отметив, что Меган "делает все тихо".

"Она невероятный пример для подражания в жизни, посвященной служению. Она не обязательно делает все громко; она делает все тихо, и за этим очень приятно наблюдать. Я думаю, мы подпитываем друг друга, потому что любим помогать другим, поддерживать их и служить им", - сказала подруга Меган.

В четверг вечером 44-летняя Меган вручила Келли премию имени Фрэнсиса М. Уита за общественную деятельность в знак признания их тесной дружбы и благотворительной работы. Когда ее спросили, каково было быть вместе в этот момент, Келли объяснила, что Меган всегда "присутствует" рядом с ней.

Она продолжила: "Меган — одна из моих лучших подруг, и для меня большая честь, что она согласилась вручить награду и что она прошла этот путь вместе со мной. Она поддерживает альянс и делает это уже несколько лет".

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

