Невменяемый американский актер набросился на женщину: видео попало в сеть

У актера на данный момент большие проблемы с карьерой.

Голливудский актер неадекватно повел себя

Популярный голивудский актер Шайа Лабаф попал в неловкую ситуацию на видео.

Как пишет Page Six, звезда "Трансформеров" был замечен сидящим в уличном кафе в черной футболке и синих брюках.

39-летний бывший звезда Disney Channel, испытывающий проблемы в карьере, пьет напиток, отдыхая в уличном кафе, в то время как женщина сидит за отдельным столиком неподалеку.

На видео видно, как он ведет оживленный односторонний разговор с женщиной, которая пытается его игнорировать, когда внезапно кричит: "Отвали!"

Он продолжает сверлить взглядом женщину, которая, кажется, остается равнодушной и не обращает на него внимания.

На последующих кадрах видно, как звезда сериала "Even Stevens" расхаживает по тротуарам и снова кричит, хотя неясно, на кого — или на что — он кричит.

Новые кадры появились на фоне, по-видимому, сложного периода для Шиа, которого также видели в Италии, когда он просил женщину прикурить в холле отеля, будучи одетым только в трусы.

О персоне: Шайа Лабаф Шайа Лабаф - американский актёр, художник-постановщик и кинорежиссёр. Сыграл Луиса Стивенса в сериале канала Disney "Зажигай со Стивенсами" — за роль в котором номинирован на премию "Молодой актёр" в 2001 и 2002 годах и получил премию "Эмми" в 2003 году. Дебютировал в кино в фильме "Рождественский путь". В 2004 году дебютировал в качестве режиссёра с короткометражным фильмом "Возлюбить ненависть", а позже снял короткометражный фильм "Маньяк" с американскими рэперами Cage и Kid Cudi в главных ролях.

