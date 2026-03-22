Известный продюсер показал бойфренда: "Могу быть собой"

Анна Подгорная
22 марта 2026, 14:26
Владимир Завадюк не без гордости похвастался избранником.
Владимир Завадюк
Владимир Завадюк личная жизнь - продюсер показал возлюбленного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk

Кратко:

  • Владимир Завадюк показал кадры с возлюбленным
  • Так он поздравил Павла Супрунюка с Днем рождения

Продюсер популярных украинских телешоу Владимир Завадюк весной 2023 года совершил каминг-аут, и уже около двух лет строит романтические отношения с Павлом Супрунюком. Шоумен в социальных сетях нередко делится семейными моментами с возлюбленным.

На днях у Завадюк произошел особенный праздник - День рождения Павла. В качестве знака своей любви и уважения Владимир опубликовал серию видео с именинником с милой подписью.

"У моего Павла День рождения. Спасибо тебе, что с тобой могу быть собой. Люблю тебя! Завидуйте, какие мы красивые, свободные, открытые и сексуальные!" - написал Владимир Завадюк. Его близкие присоединились к поздравлениям Супрунюка, а сам Павел ответил своему звездному бойфренду взаимным любовным признанием.

Владимир Завадюк личная жизнь - продюсер показал возлюбленного / фото: instagram.com/zavaduk
Владимир Завадюк личная жизнь - продюсер показал возлюбленного / фото: instagram.com/zavaduk
Владимир Завадюк личная жизнь - продюсер показал возлюбленного / фото: instagram.com/zavaduk

О персоне: Владимир Завадюк

Владимир Завадюк - украинский продюсер, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и креативный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, Танцы со звездами, Маскарад, Lip Sync Battle. Был продюсером крупных концертных шоу для таких звезд как: MONATIK, Дан Балан, Тина Кароль, Океан Эльзы, Оля Полякова, Jamala и другие, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
