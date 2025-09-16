Укр
Мощный оберег дома или источник бед: когда категорически нельзя срезать рогоз

Алексей Тесля
16 сентября 2025, 13:58
14
Собирать рогоз можно только в сухом виде, когда растение находится в состоянии покоя.
Screenshot
Когда нельзя срезать рогоз / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • С рогозом связано множество поверий
  • Его часто использовали как оберег
  • Особенно ценятся сухие "котики" рогоза

Рогоз — это крупное многолетнее болотное растение, достигающее в высоту до 2 метров. Его можно встретить в зонах с умеренным и тропическим климатом.

У него длинные, плоские листья, расположенные в два ряда, а сам он растет по берегам рек, озёр, прудов, водохранилищ и в болотистой местности. С рогозом связано множество поверий, рассказал автор YouTube-канала Характерник.

видео дня

Народные поверья и приметы

Его часто использовали как оберег — подвешивали в доме или клали под кровать для защиты от злых духов, чтобы принести в дом покой и достаток.

Собирать рогоз можно только в сухом виде, когда растение находится в состоянии покоя. Считается, что срезанные в сырую погоду или во влажном виде стебли могут принести несчастье и неприятности.

Особенно ценятся сухие "котики" рогоза — именно их разрешено приносить домой.

Пищевая ценность и применение

Рогоз — это не только декоративное, но и съедобное растение:

  • Его корневища содержат до 46% крахмала, 11% сахара и до 24% белка.
  • Из очищенных, высушенных и измельчённых корней готовят муку, которую используют для выпечки хлеба, бисквитов, галет или киселя.
  • Поджаренные кусочки корня можно заваривать вместо кофе.
  • Молодые побеги рогоза добавляют в салаты или обжаривают и подают к мясу и рыбе. Их вкус довольно нейтральный, поэтому для аромата рекомендуется использовать специи.

Старинный народный обряд: что важно помнить

Сегодня, если девушка хочет отказать парню, она просто блокирует его в соцсетях. А раньше для этого существовал символический жест — вручение тыквы.

В старину, когда парень приходил свататься или проявлял серьёзные намерения, девушка могла дать ему тыкву — это был однозначный знак отказа.

Такой обряд подчеркивал, что именно за девушкой оставалось последнее слово, даже если её родители были не против брака. Это было проявлением её личной свободы выбора.

Смотрите видео - тайны рогоза: котики с болота:

Ранее сообщалось о тайне украинских Карпат, о которой знают единицы. Зеленые горы Карпат - популярное туристическое место в Украине.

Напомним, Главред ранее писал о невероятных мифологических существах Украины. Наши предки верили, что мир переполнен духами.

Больше новостей:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

