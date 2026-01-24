Опасен ли включенный обогреватель ночью: главные риски для дома и здоровья

Обогреватели эффективны для обогрева небольших помещений, но несут повышенные риски пожара.

Почему опасно оставлять обогреватель включенным на ночь

В чем главная причина пожаров

Как минимизировать риски при использовании обогревателя

Если дома недостаточно тепло, то для поддержания комфортной температуры, можно использовать обогреватель. Эти компактные приборы способны обеспечить достаточно тепла для обогрева небольшой площади. Хотя обогреватели распространены во многих домах, они сопряжены как минимум с одной проблемой безопасности. Чтобы не подвергнуть опасности ни себя, ни членов семьи, важно знать - можно ли обогреватель оставлять включенным на ночь?

Главред разобрался, какую серьезную опасность может представлять обогреватель и что нужно сделать, чтобы избежать рисков.

Отметим, из-за ракетных ударов РФ украинцы вынуждены оставаться в холоде без света и газа. Согреться в таких условиях помогут простые лайфхаки. Детальнее читайте в материале: Как согреться в квартире без отопления: где взять тепло в условиях блэкаута.

7 опасных ошибок при использовании обогревателя

Итак, почему нельзя спать с обогревателем?

Может возникнуть соблазн оставить обогреватель включенным на всю ночь, пока вы спите. Эксперты рассказали изданию Martha Stewart, почему делать это категорически не рекомендуется.

Оставленный включенным на ночь обогреватель потребляет значительное количество электроэнергии, и если что-то пойдет не так, вы можете не заметить этого, пока не проснетесь.

Среди распространенных ночных опасностей можно отметить:

опрокидывание обогревателя;

смещение постельного белья или одежды слишком близко к устройству;

повреждение шнура питания или перегрев розетки.

Если любая из этих проблем возникает во время сна, риск значительно возрастает. В бодрствующем состоянии вы с большей вероятностью заметите эти предупреждающие знаки и примете меры до того, как они причинят вред.

Консультанты и специалисты по пожарной безопасности говорят, что наиболее распространенные проблемы, с которыми они сталкиваются на объектах, — это не неисправности обогревателей, а розетки за ними.

"Мы сталкивались с розетками, поврежденными высокой температурой или частично расплавленными из-за ослабленного или изношенного соединения, при этом обогреватель использовался регулярно", — говорят эксперты.

Перегрев розеток, поврежденные шнуры (особенно те, которые проходят под коврами или мебелью), перегрузка цепей и искрение в вилке представляют наибольшую опасность при работе обогревателей в течение ночи или длительного времени.

Специалисты настоятельно не рекомендует использовать удлинители или сетевые фильтры с обогревателями. По их словам, даже мощные удлинители не предназначены для такой непрерывной нагрузки. Обогреватель всегда следует подключать непосредственно к надежной и плотно закрытой розетке.

Как согреться в квартире без отопления / Инфографика: Главред

Когда обогреватель можно оставлять включенным на ночь

Если вы все же решите использовать обогреватель на ночь, то покупайте более новую модель с защитой от опрокидывания. Разместите его на твердой плоской поверхности на расстоянии не менее 90 см от любых легковоспламеняющихся предметов и никогда не прокладывайте шнур под ковром.

В дополнение к этим мерам предосторожности убедитесь, что все латчики дыма в вашем доме исправно работают.

Как писал Главред, зимой многие хотят, чтобы дома были герметично закрыты во избежание потери драгоценного тепла. Но это, казалось бы, простое желание сохранить тепло часто может принести больше вреда, чем пользы. Проветривать квартиру каждый день очень важно, однако делать это нужно с умом. Детальнее читайте в материале: Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

