Счета за свет будут меньше: какой обогреватель самый экономичный

По мере прихода холодов и начала отопительного сезона многие из нас сталкиваются с вопросом, каким образом обогреть комнату, сэкономив на счетах за электроэнергию.
Существует несколько видов обогревателей, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Мы расскажем, как выбрать обогреватель, который подойдет под ваши нужды.
Конвекционные обогреватели
Эти обогреватели нагревают воздух внутри устройства и создают циркуляцию теплого воздуха. Конвекционные виды обогревателей расходуют около 1-1,5 кВт, но для создания теплового комфорта тратится много энергии.
Инфракрасные обогреватели
Эти обогреватели передают тепло непосредственно объектам и людям в комнате, а не нагревают воздух. Мощность прибора рассчитывается по формуле — 50 Вт на квадрат отапливаемой площади. Таким образом, обогревателя мощностью в 1000 Вт вполне хватит для площади 20 м2.
Масляные обогреватели
Масляные обогреватели работают, нагревая внутреннее масло, которое затем передает тепло в окружающее пространство. Медленно прогревающиеся масляные радиаторы имеют расход 1-2 кВт , но сохраняют тепло долгое время после выключения.
Тепловентиляторы
Тепловентиляторы обогревают воздух с помощью нагревательных элементов и могут быстро нагреть комнату. Однако они потребляют много энергии и не всегда являются экономичным вариантом.
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