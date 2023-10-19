Счета за свет будут меньше: какой обогреватель самый экономичный

При выборе обогревателя важно учитывать несколько важных моментов.

https://glavred.info/life/scheta-za-svet-budut-menshe-kakoy-obogrevatel-samyy-ekonomichnyy-10509646.html Ссылка скопирована

Какой обогреватель самый экономичный / Фото: скриншот YouTube

По мере прихода холодов и начала отопительного сезона многие из нас сталкиваются с вопросом, каким образом обогреть комнату, сэкономив на счетах за электроэнергию.

Существует несколько видов обогревателей, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Мы расскажем, как выбрать обогреватель, который подойдет под ваши нужды.

Конвекционные обогреватели

Эти обогреватели нагревают воздух внутри устройства и создают циркуляцию теплого воздуха. Конвекционные виды обогревателей расходуют около 1-1,5 кВт, но для создания теплового комфорта тратится много энергии.

видео дня

Инфракрасные обогреватели

Эти обогреватели передают тепло непосредственно объектам и людям в комнате, а не нагревают воздух. Мощность прибора рассчитывается по формуле — 50 Вт на квадрат отапливаемой площади. Таким образом, обогревателя мощностью в 1000 Вт вполне хватит для площади 20 м2.

Масляные обогреватели

Масляные обогреватели работают, нагревая внутреннее масло, которое затем передает тепло в окружающее пространство. Медленно прогревающиеся масляные радиаторы имеют расход 1-2 кВт , но сохраняют тепло долгое время после выключения.

Тепловентиляторы

Тепловентиляторы обогревают воздух с помощью нагревательных элементов и могут быстро нагреть комнату. Однако они потребляют много энергии и не всегда являются экономичным вариантом.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.