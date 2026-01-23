Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

Часть энергообъектов находится в аварийном ремонте, рассказали в компании.

В ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ситуация с электроснабжением по всей Украине резко осложнилась из-за последствий обстрелов.

Как сообщили в ДТЭК, энергосистема работает на пределе возможностей, часть энергообъектов находится в аварийном ремонте.

"Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынуждены применять аварийные отключения. Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонты на отдельных объектах должны завершиться в ближайшие дни. Это дает надежду на улучшение ситуации", - говорится в сообщении.

Когда отменят графики отключений света в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.

Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины были вынужденно применены аварийные отключения. В "Укрэнерго" объясняют, что уцелевшее оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений - энергоблоки несут колоссальную перегрузку.

Напомним, Главред писал, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

Ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что повышение температуры воздуха однозначнооблегчит ситуацию и снизит потребление, но в случае с Киевом мгновенного улучшения графиков отключений не будет.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

