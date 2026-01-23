Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

Вы узнаете:
- Какая обстановка с энергосистемой в Украине
- Делается все для ликвидации последствий ударов РФ
Ситуация с электроснабжением по всей Украине резко осложнилась из-за последствий обстрелов.
Как сообщили в ДТЭК, энергосистема работает на пределе возможностей, часть энергообъектов находится в аварийном ремонте.
"Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынуждены применять аварийные отключения. Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонты на отдельных объектах должны завершиться в ближайшие дни. Это дает надежду на улучшение ситуации", - говорится в сообщении.
Когда отменят графики отключений света в Украине - прогноз эксперта
Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.
Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.
Отключение света в Украине - последние новости
Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины были вынужденно применены аварийные отключения. В "Укрэнерго" объясняют, что уцелевшее оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений - энергоблоки несут колоссальную перегрузку.
Напомним, Главред писал, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.
Ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что повышение температуры воздуха однозначнооблегчит ситуацию и снизит потребление, но в случае с Киевом мгновенного улучшения графиков отключений не будет.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
