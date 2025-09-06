Фицо сделал неожиданное заявление по встрече Зеленского и Путина

Кратко:
- Путин якобы готов встретиться с Зеленским не в Москве
- Путину "невыгодна" встреча с Зеленским
- Если встречи не будет, война продолжится
Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин, мол, выразил заинтересованность во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским за пределами Москвы. Встреча "невыгодна" Путину, но если ее не будет, война продолжится. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Где угодно"
Словацкое издание Teraz пишет, что Путин, по словам Фицо, во время личной встречи выразил готовность встретиться с Зеленским "где угодно".
Как полагает Фицо, встреча с Зеленским Путину невыгодна, поскольку не принесет "много политической пользы" – дескать, такой шаг "не оценят россияне".
"Но оба (Зеленский и Путин) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится", - подчеркнул Роберт Фицо.
Что говорит эксперт
Встречи Зеленского и Путина пока не будет, полагает бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, переговорный процесс застопорится, а мероприятие на высшем политическом уровне между Украиной и РФ не имеет сейчас никакой основы.
"Ситуация может измениться, если будет развиваться тенденция с набором контрактников в российскую армию, о которой писали Важные истории. Если раньше они набирали, условно говоря, по 30 тысяч человек в месяц, то сейчас им понадобился целый квартал чтобы достичь похожей цифры (Во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали 37,9 тысяч человек – в 2,5 раза меньше, чем год назад, рассказали журналисты, - ред.). Потенциальное проседание с набором уже в третьем квартале станет сигналом того, что с людьми становится все тяжелее", - считает Ступак.
Возможная встреча Зеленского и Путина – главные новости:
Как сообщал Главред, ранее Путин заявил, что, дескать, может встретиться с Зеленским, если президент Украины приедет в Москву. Мол, об этом Путин уже сказал Трампу.
У Путина нет реального желания вести переговоры с Зеленским, сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий.
"Мы доносим это до наших партнеров, в том числе и до американской стороны. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров", - уточнил спикер внешнеполитического ведомства.
Зеленский не может встретиться с Путиным в Москве, о чем президент сказал американским журналистам.
"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - объяснил украинский гарант и добавил, что Путин специально выдвигает такие условия, чтобы встреча не состоялась.
О персоне: Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
