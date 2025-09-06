Укр
Фицо сделал неожиданное заявление по встрече Зеленского и Путина

Андрей Ганчук
6 сентября 2025, 22:49
Если встречи Зеленского и Путина не будет, война продолжится, считает Роберт Фицо.
Путин "готов" встретиться с Зеленским не в Москве - Фицо / Коллаж: Главред

Кратко:

  • Путин якобы готов встретиться с Зеленским не в Москве
  • Путину "невыгодна" встреча с Зеленским
  • Если встречи не будет, война продолжится

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин, мол, выразил заинтересованность во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским за пределами Москвы. Встреча "невыгодна" Путину, но если ее не будет, война продолжится. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Где угодно"

Словацкое издание Teraz пишет, что Путин, по словам Фицо, во время личной встречи выразил готовность встретиться с Зеленским "где угодно".

видео дня

Как полагает Фицо, встреча с Зеленским Путину невыгодна, поскольку не принесет "много политической пользы" – дескать, такой шаг "не оценят россияне".

"Но оба (Зеленский и Путин) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится", - подчеркнул Роберт Фицо.

Что говорит эксперт

Встречи Зеленского и Путина пока не будет, полагает бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, переговорный процесс застопорится, а мероприятие на высшем политическом уровне между Украиной и РФ не имеет сейчас никакой основы.

"Ситуация может измениться, если будет развиваться тенденция с набором контрактников в российскую армию, о которой писали Важные истории. Если раньше они набирали, условно говоря, по 30 тысяч человек в месяц, то сейчас им понадобился целый квартал чтобы достичь похожей цифры (Во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали 37,9 тысяч человек – в 2,5 раза меньше, чем год назад, рассказали журналисты, - ред.). Потенциальное проседание с набором уже в третьем квартале станет сигналом того, что с людьми становится все тяжелее", - считает Ступак.

Возможная встреча Зеленского и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, ранее Путин заявил, что, дескать, может встретиться с Зеленским, если президент Украины приедет в Москву. Мол, об этом Путин уже сказал Трампу.

У Путина нет реального желания вести переговоры с Зеленским, сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"Мы доносим это до наших партнеров, в том числе и до американской стороны. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров", - уточнил спикер внешнеполитического ведомства.

Зеленский не может встретиться с Путиным в Москве, о чем президент сказал американским журналистам.

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - объяснил украинский гарант и добавил, что Путин специально выдвигает такие условия, чтобы встреча не состоялась.

Другие новости:

О персоне: Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

