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Как поливать кактусы в горшке: два самых лучших способа

Анна Ярославская
3 августа 2024, 09:20
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На частоту и время поливов кактусов влияют время года, температура и влажность.
Кактус
Как часто нужно поливать кактус в доме / Фото: pixabay.com

Кактусы считаются неприхотливыми растениями, за которыми не нужен особый уход. Но на самом деле это стереотип. Этим суккулентам нужен уход, чтобы они хорошо росли и тем более порадовали цветением.

Самая важна процедура для любого растения - это полив. Кактус очень важно поливать правильно, так как при слишком частых и обильных поливах из почвы вытесняется кислород, что может привести к загниванию корней и гибели растения.

Как часто нужно поливать кактус в доме

Сколько же раз поливать кактус? На частоту и время поливов влияют время года, температура и влажность.

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Чем жарче в помещении, тем чаще поливают кактусы. В жару полив производят вечером, а в прохладную и облачную погоду — утром.

Зимой кактус поливают один–два раза в месяц. Если же воздух в помещении достаточно влажный, то поливы прекращают до весны.

Осенью и весной кактус поливают еженедельно.

Также стоит учитывать местоположение цветка. Если кактус стоит на южных окнах, то поливать его нужно чаще.

Кактусы в пластиковых вазонах поливают реже, чем те, которые растут в керамических емкостях.

Если в субстрате много песка, то поливают растения достаточно часто. Если же субстрат глинистый, то поливы сводят к минимуму.

Какой должна быть вода для полива

Вода для полива должна быть отстоянной, дистиллированной, талой или дождевой.

Если вода жесткая, то ее нужно прокипятить или отфильтровать. Если постоянно поливать суккуленты жесткой водой, то почва защелачивается, что способствует развитию заболеваний.

Летом оптимальная температура для полива составляет 22–25⁰С, зимой воду лучше подогреть до 30 градусов.

Как поливать кактусы в горшке

Кактусы можно поливать сверху или снизу.

Правила верхнего полива:

  • увлажняют только почвенный субстрат;
  • нельзя допускать попадания воды на ствол — если она проникнет в микротрещину, то начнется загнивание;
  • увлажнить необходимо весь грунт, иначе вода быстро испарится и не успеет проникнуть к корням;
  • воду из поддона нужно слить, чтобы не размножались грибки.

Верхний полив рекомендован для новичков, так как сводит к минимуму риск переувлажнения. Но стоит учитывать, что при постоянном поливе сверху питательные элементы вымываются из грунта.

Правила нижнего полива:

  • вода наливается в поддон;
  • когда верхний слой грунта станет влажным, воду с поддона сливают.

Нижний полив более эффективен, так как вода медленно поступает в грунт, а затем - в корни. Неоспоримый плюс такого полива в том, что исключается чрезмерное увлажнение, а питательные вещества почти не вымываются из грунта.

Еще один вариант нижнего полива — помещение горшка в емкость, наполненную водой. Через четверть часа горшок извлекают из воды и возвращают на место.

Как понять, что кактус надо полить

1. Слегка приподнимите горшок с какутсом. Если он легкий, значит почва сухая и пора поливать.

2. Воткните в почву палочку или зубочистку. Если она выходит сухой и чистой, значит, почва сухая, а если влажной и грязной - значит влаги достаточно.

3. Следите за внешним видом растения. Если кактус становится мягким, вялым и морщинистым, значит, он страдает от жажды.

Если кактус начинает отбрасывать цветки или плоды, значит он переувлажнен.

Если растение начинает менять цвет, темнеть или гнить, значит, оно заболело из-за неправильного полива.

Ранее Главред писал, где лучше ставить кактусы в квартире - на кухне, на подоконнике или на рабочем столе.

Каково происхождение кактусов?

Кактусы - растения Нового Света, то есть происходят из Южной и Северной Америки, а также островов Вест-Индии. Только один вид, Rhipsalis baccifera, естественно встречается также в Африке, на Мадагаскаре и Шри-Ланке. Кроме того, человек распространил некоторые виды кактусов - прежде всего опунции - на все континенты, кроме Антарктиды. Вид Opuntia humifusa распространен в Средиземноморье и встречается на побережье Крыма, а также на юге Поволжья, пишет Википедия.

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