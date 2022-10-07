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Верховная Рада поддержала Японию и признала оккупацию Курил Россией

7 октября 2022, 16:13

Также Верховная Рада призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры оформления статуса "Северных территорий Японии".

Верховная Рада, Курилы
Верховная Рада поддержала Японию и признала оккупацию Курил Россией / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Украина официально признала оккупацию "Северных японских территорий" (Курильских островов) страной-агрессором ‒ Россией. За постановление "о Северных территориях Японии" проголосовали 287 депутатов.

Также Верховная Рада призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса !Северных территорий Японии"

Проблема принадлежности Курильских островов, или "проблема северных территорий Японии" ‒ территориальный спор между Японией и Россией. Официально он считается неурегулированным еще со времени окончания Второй мировой войны.

Позиция Японии по Южным Курилам после нападения России на Украину

В МИД Японии осудили военное вторжение РФ в Украину и сказали, что подобные действия противоречат международному правовому порядку. Также в Токио заявили об оккупации Москвой Южных Курил. Японское государство поддержало и санкции против российского государство.

В России сделали заявление о том, что Москва больше не намерена обсуждать с Токио мирный договор о принадлежности Южных Курил. Причиной тому является поддержка японцами санкций против РФ. Кроме того, российская сторона прекратила действия договоров, которые предусматривали безвизовые поездки японцев на острова и посещения территорий их бывшими жителями. Соглашения о совместной работе по налаживанию хозяйствования расторгнуты.

Японские СМИ еще в конце марта сообщали, что Токио собирался поменять статус Южных Курильских островов в своих документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупации". До 2012 года японцы называли острова своими "исконными землями". Позже формулировки решили поменять, чтобы осуществить попытку договориться с Россией.

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