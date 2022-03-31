Япония не будет считаться с Россией и изменит документы по Курилам: СМИ узнали о планах Токио

Япония будет называть южные Курилы своими исконными землями, которые незаконно оккупированы - Kyodo / УНИАН

В Токио приняли решение поменять статус Южных Курильских островов в своих документах. Отныне они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией". До 2012 года японцы называли территории "исконными землями", однако позже изменили резкие формулировки, чтобы попытаться договориться с Россией.

Как сообщает Kyodo, новая формулировка – "исконная территория Японии, которая находится под незаконной оккупацией" – уже прописана в черновике обновленного выпуска правительственного справочника по вопросам внешней политики Японии.

Примечательно, что до 2003 года Япония официально называла южные острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые в результате итогов Второй мировой войны были присоединены к Советскому Союзу, "незаконно оккупированными" территориями. До 2012 их называли "исконными землями". После этого японцы решили не использовать резких формулировок, поскольку надеялись на достижение компромисса с Москвой.

Позиция Японии по Южным Курилам после нападения РФ на Украину

В Министерстве иностранных дел Японии осудили военное вторжение РФ в Украину и заявили, что такие действия противоречат международному праву. При этом в Токио отметили, что Москва оккупировала Южные Курилы. Японское государство поддержало и санкции против России.

Позже в России заявили, что Москва больше не будет обсуждать с Токио мирный договор о принадлежности Южных Курил в условиях, когда японцы поддержали санкции. В частности, российские власти прекратили действия договоров, предусматривающих безвизовые поездки японцев на острова, и посещения территорий их бывшими жителями. Соглашения о совместном налаживании хозяйствования также расторгнуты.