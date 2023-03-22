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Россия испугалась "угрозы США" и отправила на Курилы ракетные комплексы Бастион

22 марта 2023, 18:22
Агрессор Россия развернула дивизион своих ракетных систем береговой обороны Бастион на острове Парамушир на Курильских островах вблизи Японии.
Бастион, Шойгу
Дивизион берегового ракетного комплекса Бастион переброшен на остров Парамушир - Шойгу / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия обвинила США в якобы "расширении присутствия" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и решила перебросить на Курильские острова береговые ракетные комплексы Бастион. Комплексы разместили на острове Парамушир, который находится недалеко от Японии. Такой шаг назван, мол, ответом РФ и Китая на, дескать, "сдерживание" со стороны Штатов.

Как сообщает Reuters, в среду, 22 марта Министерство обороны российских оккупантов сообщило, что дивизион их ракетных систем береговой обороны Бастион развернут на Парамушире. Это один из Курильских островов в северной части Тихого океана. Часть из островов Япония считает своими территориями (Парамушир не входит в их число, - ред.).

"На острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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По его словам, реализация решения – один из шагов в рамках мероприятий, направленных на укрепление "обороны" россиян в их дальневосточных регионах. Дескать, отчасти это ответ на якобы "попытки США сдерживать Россию и Китай".

"Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты значительно наращивают свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют свои политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Япония требует от России вернуть свои территории на Курилах

В Министерстве иностранных дел Японии после того как Россия полномасштабно напала на Украину, осудили Москву и заявили, что действия агрессора противоречат международному порядку.

В Токио поддержали санкции в отношении РФ и заявили об оккупации Москвой Южных Курил.

В агрессоре России в ответ заявили, что Москва больше не будет обсуждать с Токио мирный договор о принадлежности Южных Курил. Москва так решила из-за санкций Японии в отношении России. Также российские власти прекратили действия соглашений, который позволяли японцам без виз ездить на территории, где они раньше жили.

В марте прошлого года японские СМИ сообщили, что Токио впервые с 2012 года меняет статус Южных Курил в своих документах. Если раньше их называли "исконными землями", то теперь обозначат как "исконные территории Японии, которые находятся под незаконной оккупацией".

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