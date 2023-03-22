Россия испугалась "угрозы США" и отправила на Курилы ракетные комплексы Бастион

Агрессор Россия развернула дивизион своих ракетных систем береговой обороны Бастион на острове Парамушир на Курильских островах вблизи Японии.

Дивизион берегового ракетного комплекса Бастион переброшен на остров Парамушир - Шойгу / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия обвинила США в якобы "расширении присутствия" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и решила перебросить на Курильские острова береговые ракетные комплексы Бастион. Комплексы разместили на острове Парамушир, который находится недалеко от Японии. Такой шаг назван, мол, ответом РФ и Китая на, дескать, "сдерживание" со стороны Штатов.

Как сообщает Reuters, в среду, 22 марта Министерство обороны российских оккупантов сообщило, что дивизион их ракетных систем береговой обороны Бастион развернут на Парамушире. Это один из Курильских островов в северной части Тихого океана. Часть из островов Япония считает своими территориями (Парамушир не входит в их число, - ред.).

"На острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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По его словам, реализация решения – один из шагов в рамках мероприятий, направленных на укрепление "обороны" россиян в их дальневосточных регионах. Дескать, отчасти это ответ на якобы "попытки США сдерживать Россию и Китай".

"Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты значительно наращивают свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют свои политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Япония требует от России вернуть свои территории на Курилах

В Министерстве иностранных дел Японии после того как Россия полномасштабно напала на Украину, осудили Москву и заявили, что действия агрессора противоречат международному порядку.

В Токио поддержали санкции в отношении РФ и заявили об оккупации Москвой Южных Курил.

В агрессоре России в ответ заявили, что Москва больше не будет обсуждать с Токио мирный договор о принадлежности Южных Курил. Москва так решила из-за санкций Японии в отношении России. Также российские власти прекратили действия соглашений, который позволяли японцам без виз ездить на территории, где они раньше жили.

В марте прошлого года японские СМИ сообщили, что Токио впервые с 2012 года меняет статус Южных Курил в своих документах. Если раньше их называли "исконными землями", то теперь обозначат как "исконные территории Японии, которые находятся под незаконной оккупацией".

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